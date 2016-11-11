Алексей Миранчук может восстановиться к матчу против Румынии

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук может быть готов сыграть в товарищеской встрече против команды Румынии. Об этом рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Миранчук занимался в ограниченном режиме, потому что он приехал с проблемами с голеностопом; он и за клуб последнюю встречу не играл.

Нам надо выдержать время, чтобы не усугубить травму. Сегодня был большой риск. Думаю, к румынам он вернется», – сказал Черчесов.

Матч Россия – Румыния состоится во вторник, 15 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.