ЦСКА сообщил, что Акинфеев был заменен в матче с Катаром из-за травмы

ЦСКА на своей официальной странице в Twitter рассказал о причинах замены вратаря Игоря Акинфеева в товарищеском матче сборной России против Катара (1:2)

«Акинфеев не смог доиграть матч Катар – Россия из-за травмы. Подробности его состояния будут сообщены после расследования», – гласит сообщение в Twitter армейского клуба.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что замена была вызвана болью в пальце.