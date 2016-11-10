Бубнов: «Позорище, нельзя так играть против 91-й команды рейтинга ФИФА»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против команды Катара (1:2).

«То, как сыграла сборная России в матче с Катаром, – это, конечно, позорище. Готовясь к чемпионату мира, нельзя так играть с командой, занимающей 91-е место в рейтинге ФИФА. При всех проблемах, с которыми сейчас столкнулась наша сборная, в ее игре было слишком много брака, футболисты очень плохо держали матч, а темп был чрезвычайно низкий… Я такого не ожидал. А ссылаться на духоту, играя в +25, – это все разговоры в пользу бедных.

Главное, что я не увидел у игроков страсти. Они ведь выступают за сборную, а ощущение было, будто футболисты вышли отбывать номер. Возможно, негативную роль сыграли первые минуты встречи, когда Россия забила быстрый гол. В тот момент, сборная Катара, действительно, напоминала любительскую команду. Но потом хозяева ожили, хотя это тоже было во многом связано с тем, как играли наши футболисты. При этом сборная России создала больше моментов, чем соперник, но все равно проиграла, получив два 11-метровых в свои ворота и не сумев реализовать один из своих пенальти.

Есть вопросы и по тактике. Почему против Катара российская команда играет в пять защитников, имея в составе достаточное количество хавбеков и нападающих? Да, команда у нас по-прежнему несыгранная, но ведь эти футболисты являются игроками стартовых составов в своих клубах! Думаю, «двоек» по итогам этого матча будет много», – сказал Бубнов.