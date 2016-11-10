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Булыкин: «У сборной России настрой был не тот»

10 ноября 2016, 21:21
7

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями от товарищеского матча против Катара (1:2).

«Несыгранность – раз. И настрой не тот, ведь это, не будем забывать, товарищеский матч. Без сыгранности сейчас практически никого нельзя обыграть. Если у тебя очень высокий уровень мастерства, большой выбор игроков, как у Германии и других топ-сборных, тогда другой вопрос. Да даже у них возникают проблемы, если не играют лидеры.

А у наших точно видны проблемы, потому что и уровень не тот. Все-таки этим ребятам требуется время. Катар очень хорошо настроился, и на одной ноге мотивированного соперника уже не получается обыграть. Нужно добавлять, а мастерства не хватает», – сказал Булыкин.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Катар Россия Булыкин Дмитрий
Комментарии (7)
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Rzn_za_cska
1478802334
Какой настрой не тот... Играть нужно Если мы проигрываем катару Не забиваем пенальти что смешно Что нам делать на ЧМ? ?
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Бонс
1478803937
Настрой должен быть один- на победу! Иначе быть не может! А у наших "футболистов" настрой один- бухнуть в клубе, срубить бабла побольше, да на пляже в Италии загорать...
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Lenin26
1478809840
А от куда браться мастерству!?!?В тепличных условиях лимита достаточно играть не убого и тогда ты в основе, что посеяли ,то и пожимаем!!!
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Cant Stop
1478811943
Надо настраивать тем , что проиграли- скинулись по ляму грина и сами на неделю с плугом на шее землю пахать, раз на поле бегать не хотят
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slawianka
1478832448
давай им стриптезерш в раздевалку перед матчем приглашать, что бы настрой подымали
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Totti11
1478841859
Я вчера смотрел игру и немного не понял, что происходило на поле! первое: несколько дней назад в СМИ проскочила информация о огромном долге РФС кредиторам. И тут игра с шейхами намечается, уже подозрительно! поскольку уровень игроков Катара сопоставим лишь только с нашей 2-ой лигой футбола. В первые 3 минуты матча наши могли забить 3 гола (это факт)! Арабы толком по мячу не попадают и тактически ужасно обучены! Как только Россия забил с пенальти, бросила играть в центральной зоне ( посмотрите внимательно на игру наших игроков, они же только обозначали игру и обозначали прессинг) посыпались атаки катарцев, которые не могут даже мяч обработать с третьего раза! Вы меня простите, но это очень подозрительный матч против такого соперника, когда РФС в долгах, а страна соперник самая богатая в мире, но уровень футбола у них областного масштаба максимум! Что - то у меня есть уверенность на 200 процентов, что матч с Румынией это подтвердит, и мы увидим совершенно другую игру тех же игроков!!!
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