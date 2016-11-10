Булыкин: «У сборной России настрой был не тот»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями от товарищеского матча против Катара (1:2).

«Несыгранность – раз. И настрой не тот, ведь это, не будем забывать, товарищеский матч. Без сыгранности сейчас практически никого нельзя обыграть. Если у тебя очень высокий уровень мастерства, большой выбор игроков, как у Германии и других топ-сборных, тогда другой вопрос. Да даже у них возникают проблемы, если не играют лидеры.

А у наших точно видны проблемы, потому что и уровень не тот. Все-таки этим ребятам требуется время. Катар очень хорошо настроился, и на одной ноге мотивированного соперника уже не получается обыграть. Нужно добавлять, а мастерства не хватает», – сказал Булыкин.