Бубнов: «У нас как не было сборной, так и нет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что для сборной России матч с командой Катара не несет практически никакой пользы.

«Если говорить откровенно — очень странный выбор ближайшего соперника. Куда полезнее сборной России было бы сыграть против кого-то из лидеров европейского футбола, чем играть с командой из девятого десятка рейтинга ФИФА. Что нам даст этот матч? Сейчас главная задача Станислава Черчесова – понять уровень футболистов на фоне лучших игроков мира. С Катаром этого точно не получится, как бы не закончилась игра.

Странная ситуация сложилась вокруг нашей сборной. До Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018 осталось не так много времени. Нам уже во всю пора наигрывать основной состав на эти турниры, а у нас как не было сборной, так и нет. Вокруг кого ее строить? Нет хребта, основы, лидеров. Одни травмированы, другие не вызываются», – заявил Бубнов.

Напомним, матч пройдет сегодня, 10-го ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.