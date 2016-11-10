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Бубнов: «У нас как не было сборной, так и нет»

10 ноября 2016, 18:48
38

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что для сборной России матч с командой Катара не несет практически никакой пользы.

«Если говорить откровенно — очень странный выбор ближайшего соперника. Куда полезнее сборной России было бы сыграть против кого-то из лидеров европейского футбола, чем играть с командой из девятого десятка рейтинга ФИФА. Что нам даст этот матч? Сейчас главная задача Станислава Черчесова – понять уровень футболистов на фоне лучших игроков мира. С Катаром этого точно не получится, как бы не закончилась игра.

Странная ситуация сложилась вокруг нашей сборной. До Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018 осталось не так много времени. Нам уже во всю пора наигрывать основной состав на эти турниры, а у нас как не было сборной, так и нет. Вокруг кого ее строить? Нет хребта, основы, лидеров. Одни травмированы, другие не вызываются», – заявил Бубнов.

Напомним, матч пройдет сегодня, 10-го ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Sportbox.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Катар Россия Бубнов Александр
Комментарии (38)
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TUMS
1478796635
Администрация уберите Бубнова. Достал на других сайтах своим бредом. Он не эксперт, он суфлер вроде Гусева.
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VVM1964
1478797311
СБОРНАЯ ЕСТЬ , НО СКОРЕЕ ЭТО СБРОДная
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Андрей Ермошин
1478797392
Катар именно тот соперник, который нужен сейчас нашей сборной, так как с сильными командами счет был бы разгромный, а так всего 1:1 после первого тайма. Стыдоба!!!
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Мясной Упырь
1478797479
ого
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MEHROJ ЗЕНИТ
1478798013
Сам попробуй тренировать а потом пизди Сидишь дома ещё чо та пиздит достал уже
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Kosmotoga
1478799776
просто страна говна.Нихуя нет.С удовольствием сьебался бы отсюда навсегда но нет возможности.Повсюду одно говнищще.страна уебанства.Ах да и сборной тоже нет.Да и не будет .Откуда ему взятся если школ нет.
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Kosmotoga
1478800017
вокруг чего строить команду ? что за вопрос ? Начните создавать школы а пока не ждите от сборной ничего.Вкладывать нужно было в детский футбол а не в говнолигу с иностранцами.
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Koorantt
1478800530
"...понять уровень футболистов на фоне лучших игроков мира. С Катаром этого точно не получится..." - как раз таки получится! И он (этот уровень) очевиден...
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Zubo
1478801738
Это всё развращающий лимит, им бегать не нужно, в клубе местечко нагрето, чё за сборную париться ?
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Loko_Roma
1478804740
разгоните хуесосов оставьте федю смолова он хоть и глиномес, но старается и стрйте вокруг него игру, че как дебилы или там мудка гинеры и милеры все праплатиле?
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