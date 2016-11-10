Нигматуллин не верит в победу сборной России над командой Катара

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что национальная команда сегодня сыграет вничью в контрольном матче с Катаром, который пройдет сегодня, 10-го ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Я жду очередного шага вперед от Станислава Черчесова, надеюсь, что у него все будет получаться. Матч с Коста-Рикой не был шагом назад, но определенную пищу для размышлений он дал. Уверен, будут сделаны выводы и с Катаром. Игра пройдет в позитивном ключе. Мне кажется, что она закончится со счетом 1:1.

Главный тренер дал шанс Александру Кокорину, которым игроку нужно обязательно воспользоваться. Мне кажется, что он получит игровое время. У нас сейчас нет явного лидера в атаке, поэтому для Александра это отличная возможность проявить себя», – заявил Нигматуллин.