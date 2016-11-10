Янссен потерял память после столкновения с Миньоле

Нападающий сборной Голландии Венсан Янссен потерял память после столкновения с голкипером сборной Бельгии Симоном Миньоле. Эпизод произошел во время товарищеского матча команд, который состоялся вчера и завершился со счетом 1:1.

После столкновения Янссен некоторое время пролежал на траве, а в середине первого тайма его вовсе заменили. Источник сообщает, что участие форварда в отборочном матче чемпионата мира с командой Люксембурга под большим вопросом.

«Венсан попал в неприятную ситуацию. Врач мне сообщил, что у игрока сотрясение мозга и он на 20 минут потерял память. Он даже не помнит, что с ним случилось. Нужно быть осторожными в такой ситуации», – сообщил после матча главный тренер сборной Голландии Данни Блинд.