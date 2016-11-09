ФНЛ. «Динамо» в гостях выиграло у «Нефтехимика»

«Нефтехимик» на своем поле принимал московское «Динамо» в рамках 21-го тура ФНЛ. Гости одержали победу с минимальным счетом. Единственный мяч на 9-й минуте с пенальти забил нападающий Евгений Луценко. Перед самым окончанием встречи у хозяев поля был удален вратарь Александр Самохвалов.

После этого матча бело-голубые упрочили свое лидерство в турнирной таблице, опережая «Тосно» на шесть очков.

Первенство ФНЛ. 21-й тур

Нефтехимик (Нижнекамск) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Луценко, 9 (пенальти).

Удаление: Самохвалов, 90 – нет.

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