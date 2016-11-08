Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может вернуться в состав сборной Италии. Об этом заявил главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура.

«Два месяца назад Марио вернулся в футбол после полуторагодового сидения на лавке. За такое время все так быстро не меняется, хотя он и важен для «Ниццы». Я никогда не слышал, чтобы его техника и талант ставились под сомнения. Мне нужно поговорить с ним, чтобы понять его желание выступать за нашу команду. Двери сборной всегда открыты», – сказал Вентура.

Напомним, итальянский форвард не вызывался под знамена национальной сборной в течение двух лет.