КДК рассмотрит бросание фанатами «Томи» снежков во вратаря «Спартака»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о вопросах, которые войдут в повестку ближайшего заседания дисциплинарного органа. Напомним, КДК РФС соберется в среду, 9 ноября.

«В повестку ближайшего заседания включены вопросы по восьми матчам чемпионата России. По матчу «Томь» — «Спартак» мы рассмотрим поведение болельщиков томского клуба, которые бросали снежки на поле. Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, также мы рассмотрим неправомерные действия болельщиков московского клуба, которые сидели на защитном ограждении сектора.

По матчу «Уфа» — «Рубин»: болельщики «Рубина» бросали снежки на поле, а также неподобающее поведение команды «Уфа», а именно два удаления в одном матче, и выход за пределы технической зоны главного тренера «Уфы» Гончаренко. В матче «Крылья Советов» — «Урал» болельщики самарцев использовали пиротехнику. «Локомотив» — «Анжи»: болельщики обеих команд также использовали пиротехнику.

В матче «Ростов» — «Арсенал» болельщики «Ростова» скандировали ненормативную лексику. В матче ЦСКА – «Амкар» болельщики «армейцев» использовали пиротехнику, а главный тренер «Амкара» Гаджиев покидал пределы технической зоны без разрешения судьи. По матчу «Краснодар» — «Оренбург» рассмотрим два удаления футболистов — Куасси и Малых. На заседание приглашен судья Мешков, а также вызваны два удаленных игрока», – заявил Григорьянц.