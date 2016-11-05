Павлюченко – 33-й футболист, проведший 300 матчей в чемпионатах России

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко появился в стартовом составе своей команды на матч 13-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов». Отметим, что данная встреча стала для форварда 300-й в чемпионатах России. Таким образом, 34-летний игрок стал 33-м футболистом, достигшим подобной отметки.

В высшем дивизионе российского футбола Павлюченко, кроме «Урала», выступал за «Ротор-Волгоград», «Спартак», «Локомотив» и «Кубань». В нынешнем сезоне нападающий провел за екатеринбургский клуб в РФПЛ 11 матчей, в которых забил три гола.