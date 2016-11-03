Гришин: «Никто не поверил бы до матча, что ЦСКА обыграет «Монако» со счетом 5:0»

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин пообщался с журналистами после матча Юношеской Лиги УЕФА с «Монако» (5:0). Напомним, что специалист не смог отправиться вместе с командой в Монако из-за болезни.

«Я очень рад такой победе. Ребята доказали, что являются хорошими футболистами, поскольку очень тяжело на выезде разгромить «Монако». Честно говоря, у меня нет слов.

Я удивлен такому результату. Я был на связи с командой, которая сейчас показывает хороший футбол, но никто не поверил бы до матча, что выиграем 5:0. Безусловно, рассчитывали на победу.

Это большая победа не только ЦСКА, а российского футбола. Мы – как лакмусовая бумажка нашего молодежного футбола. На протяжении шести лет выходим из сильнейших групп, что показывает, что у нас сильная молодежь. Просто ее надо грамотно доводить до основного состава», – сказал Гришин.