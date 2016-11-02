Хомуха: «Поражение от «Спартака» должно встряхнуть ЦСКА перед матчем с «Монако»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха выразил уверенность, что армейцы смогут выйти на матч с «Монако» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов в боевом настрое, несмотря на поражение от «Спартака» (1:3) в РФПЛ.

«Матч с «Монако» является определяющей игрой для армейцев. Если ЦСКА сможет одержать победу, то может приблизиться к лидирующей группе. Матч будет сложным для обеих команд. Поражение в недавнем дерби со «Спартаком» наоборот должно встряхнуть команду Леонида Слуцкого. ЦСКА — опытная команда и умеет переключиться с одного соревнования на другое.

Думаю, что Траоре появится на поле с первых минут. Желаю армейцам удачи, нужна победа, так как ничья закроет им путь в плей-офф турнира», – заявил Хомуха.