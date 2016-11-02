Лига чемпионов. «Бенфика» переиграла киевское «Динамо», поднявшись на второе место

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» благодаря голу Эдуардо Сальвио с пенальти обыграла киевское «Динамо» – 1:0.

Ранее в этой группе «Бешикташ» и «Наполи» сыграли вничью.

После четырех туров в этом квартете лидируют «Наполи» и «Бенфика», имеющие по семь очков. На счету «Бешикташа» шесть баллов, «Динамо» набрало один пункт.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа B. 4-й тур

Бенфика (Португалия) – Динамо (Украина) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сальвио, 45 (с пенальти).

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