Лига чемпионов. «Бенфика» переиграла киевское «Динамо», поднявшись на второе место

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» благодаря голу Эдуардо Сальвио с пенальти обыграла киевское «Динамо» – 1:0.
Ранее в этой группе «Бешикташ» и «Наполи» сыграли вничью.
После четырех туров в этом квартете лидируют «Наполи» и «Бенфика», имеющие по семь очков. На счету «Бешикташа» шесть баллов, «Динамо» набрало один пункт.
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа B. 4-й тур
Бенфика (Португалия) – Динамо (Украина) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Сальвио, 45 (с пенальти).
Источник: Бомбардир.ру