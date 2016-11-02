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Судьи
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
Материалы

Бенфика - Динамо

01.11.2016, Вторник, 22:45 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Трансляция: МАТЧ! ИГРА Лига чемпионов, 4 тур Бенфика - Динамо
Лига чемпионов (2016/2017), группа B
3 тур
19 октября, среда 21:45 Динамо 0:2 Бенфика
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