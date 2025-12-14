Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» Киев – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Динамо» Киев – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 15:20
Динамо К
14.12.2025, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Верес
9' М. Пономаренко 20' А. Тиаре 90+1' А. Ярмоленко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Яцик
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Верес
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
18
Виталий Бойко
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
4
Кай Ципот
ЦФ
22
Konstantinos Stamoulis
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
7
Эрен Айдын
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
28
Kyrylo Osypenko
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Богдан Редушко
ЦФ
Верес
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
44
Cheche Danyil
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
26
Serhii Sten
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
27
Георгий Куция
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Нещерет
2
Вивчаренко
32
Михавко
66
Тиаре
20
Караваев
91
Михайленко
15
Рубчинский
8
Яцик
9
Волошин
11
Пономаренко
16
Огундана
1-1-1-3-4
91
Горох
33
Гончаренко
14
Харатин
8
2
Смиян
18
Бойко
77
Шарай
7
Айдын
9
Тарануха
22
4
Ципот
20
Караваев
34
Захарченко
34
Захарченко
20
Караваев
15
Рубчинский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
15
Рубчинский
16
Огундана
10
Шапаренко
10
Шапаренко
16
Огундана
11
Пономаренко
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
11
Пономаренко
8
Яцик
70
Редушко
70
Редушко
8
Яцик
2
Смиян
22
Корнийчук
22
Корнийчук
2
Смиян
18
Бойко
29
Кучеров
29
Кучеров
18
Бойко
14
Харатин
27
Куция
27
Куция
14
Харатин
9
Тарануха
30
Ндукве
30
Ндукве
9
Тарануха
Остались в запасе
Динамо К
Верес
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
28
Kyrylo Osypenko
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Игорь Костюк
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Cheche Danyil
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
26
Serhii Sten
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
28
Kyrylo Osypenko
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Cheche Danyil
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
26
Serhii Sten
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Динамо К - Верес
1
Всего ударов по воротам
5
2
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Вереса», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Верес»

«Динамо» Киев – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Динамо К
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
5
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
4
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Сборную Украины ограбили в Европе
27 марта
26
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
5 марта
4
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
25 февраля
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+