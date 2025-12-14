14.12.2025, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-1-2
35
Нещерет
2
Вивчаренко
32
Михавко
66
Тиаре
20
Караваев
91
Михайленко
15
Рубчинский
8
Яцик
9
Волошин
11
Пономаренко
16
Огундана
1-1-1-3-4
91
Горох
33
Гончаренко
14
Харатин
8
2
Смиян
18
Бойко
77
Шарай
7
Айдын
9
Тарануха
22
4
Ципот
20
Караваев
34
Захарченко
34
Захарченко
20
Караваев
15
Рубчинский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
15
Рубчинский
16
Огундана
10
Шапаренко
10
Шапаренко
16
Огундана
11
Пономаренко
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
11
Пономаренко
8
Яцик
70
Редушко
70
Редушко
8
Яцик
2
Смиян
22
Корнийчук
22
Корнийчук
2
Смиян
18
Бойко
29
Кучеров
29
Кучеров
18
Бойко
14
Харатин
27
Куция
27
Куция
14
Харатин
9
Тарануха
30
Ндукве
30
Ндукве
9
Тарануха
Остались в запасе
Динамо К
Верес
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
28
Kyrylo Osypenko
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Игорь Костюк
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Cheche Danyil
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
26
Serhii Sten
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
28
Kyrylo Osypenko
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Cheche Danyil
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
26
Serhii Sten
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Динамо К - Верес
1
Всего ударов по воротам
5
2
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Вереса», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Верес»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»