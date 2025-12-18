Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» Киев – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

«Динамо» Киев – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

18 декабря 2025, 21:50
Динамо К
18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
2 : 0
Завершен
Ноа
27' В. Кабаев 50' М. Пономаренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
8
Александр Пихаленок
(К) ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Ноа
55
Огнен Чанчаревич
(К) ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
14
Такуто Осима
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
44
Марин Яколиш
ЛВ
9
Матеус Айяс
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Главный тренер
Сандро Перкович
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
28
Kyrylo Osypenko
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Яцик
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
70
Богдан Редушко
ЦФ
Ноа
48
Kim Tovmasyan
ВР
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
27
Ален Гргич
ЛВ
18
Артем Аванесян
ЛВ
10
Гор Манвелян
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Нещерет
44
Дубинчак
34
Захарченко
32
Михавко
18
Тымчик
91
Михайленко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
9
Волошин
11
Пономаренко
4-1-1-1-3
55
Чанчаревич
6
Боакье
37
Силва
39
Сайнтини
33
Суалехе
14
Осима
4
Тораринссон
44
Яколиш
99
Мулахусейнович
7
Феррейра
9
Айяс
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
8
Пихаленок
15
Рубчинский
15
Рубчинский
8
Пихаленок
10
Шапаренко
8
Яцик
8
Яцик
10
Шапаренко
9
Волошин
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
22
Кабаев
70
Редушко
70
Редушко
22
Кабаев
37
Силва
3
Мурадян
3
Мурадян
37
Силва
4
Тораринссон
88
Брайс
88
Брайс
4
Тораринссон
44
Яколиш
27
Гргич
27
Гргич
44
Яколиш
9
Айяс
18
Аванесян
18
Аванесян
9
Айяс
6
Боакье
10
Манвелян
10
Манвелян
6
Боакье
Остались в запасе
Динамо К
Ноа
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
28
Kyrylo Osypenko
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
48
Kim Tovmasyan
ВР
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
Главный тренер
Сандро Перкович
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
28
Kyrylo Osypenko
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Остались в запасе
48
Kim Tovmasyan
ВР
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Сандро Перкович
Статистика матча Динамо К - Ноа
3
2
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
5
Офсайды
1
2
Количество передач
395
505
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.45
-0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Ноа», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ноа»

«Динамо» Киев – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Ноа Динамо К
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
Однорукий игрок забил в еврокубках впервые за 63 года
30 июля
1
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
Российский воспитанник «Зенита» забил гол в матче Лиги конференций
10 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
8
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
28 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций
28 мая
1
Лига конференций. «Кристал Пэлас» выиграл турнир, победив в финале «Райо Вальекано»
27 мая
3
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 27 мая 2026
26 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Стало известно, сыграет ли «Монако» Головина в еврокубках в следующем сезоне
24 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стали известны финалисты Лиги конференций
8 мая
Лига конференций. «Шахтер» вылетел от «Кристал Пэлас», «Райо Вальекано» прошел «Страсбур»
7 мая
Где смотреть матч «Страсбур» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Шахтер»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Где смотреть матч «Райо Вальекано» – «Страсбур»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Селюк: «Зенит» мог бы выиграть Лигу конференций»
17 апреля
4
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
В полуфиналах еврокубков сыграют 4 клуба из Англии и 0 из Италии
17 апреля
Пары 1/2 финала Лиги конференций
17 апреля
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+