18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
Лига конференций, 6 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
35
Нещерет
44
Дубинчак
34
Захарченко
32
Михавко
18
Тымчик
91
Михайленко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
9
Волошин
11
Пономаренко
4-1-1-1-3
55
Чанчаревич
6
Боакье
37
Силва
39
Сайнтини
33
Суалехе
14
Осима
4
Тораринссон
44
Яколиш
99
Мулахусейнович
7
Феррейра
9
Айяс
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
8
Пихаленок
15
Рубчинский
15
Рубчинский
8
Пихаленок
10
Шапаренко
8
Яцик
8
Яцик
10
Шапаренко
9
Волошин
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
22
Кабаев
70
Редушко
70
Редушко
22
Кабаев
37
Силва
3
Мурадян
3
Мурадян
37
Силва
4
Тораринссон
88
Брайс
88
Брайс
4
Тораринссон
44
Яколиш
27
Гргич
27
Гргич
44
Яколиш
9
Айяс
18
Аванесян
18
Аванесян
9
Айяс
6
Боакье
10
Манвелян
10
Манвелян
6
Боакье
Остались в запасе
Динамо К
Ноа
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
28
Kyrylo Osypenko
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
48
Kim Tovmasyan
ВР
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
Главный тренер
Сандро Перкович
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
28
Kyrylo Osypenko
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Остались в запасе
48
Kim Tovmasyan
ВР
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Сандро Перкович
Статистика матча Динамо К - Ноа
3
2
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
5
Офсайды
1
2
Количество передач
395
505
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.45
-0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Ноа», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ноа»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»