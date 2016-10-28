В «Кайрате» готовы продлить соглашения с Тимощуком и Аршавиным

Руководитель «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о возможности продолжения сотрудничества клуба с полузащитниками Анатолием Тимощуком и Андреем Аршавиным.

«Когда мы пришли в «Кайрат», то пришли к неутешительному выводу, что у казахстанских футболистов отсутствует понимание того, что это – профессиональная работа. Тимощук и Аршавин на своем примере показали местным игрокам, как к ней надо относиться. К тренировкам, режиму, восстановлению, поведению вне поля. Именно поэтому они в своем возрасте прекрасно себя чувствуют! Мы и сами с их помощью учились, открывали для себя новые вещи.

У Тимощука заканчивается полуторалетний контракт, у Аршавина – первый сезон в его соглашении по системе «1+1». Мы договорились, что в конце сезона сядем и будем вместе решать, что дальше.

Повторю лишь, что мы абсолютно довольны их работой», – сказал Боранбаев.