РФПЛ. «Зенит» с минимальным счетом победил «Оренбург» в заключительном матче 11-го тура

В рамках матча 11-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом». Встреча, состоявшаяся сегодня на стадионе «Петровский», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного гола стал полузащитник Роберт Мак.

Победа позволила петербургской команде набрать 25 очков и догнать в турнирной таблице «Спартак».

Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мак, 17.

Зенит: М. Кержаков, Анюков, Ломбертс, Чернов (Юсупов, 46), Новосельцев, Витсель, Гарсия, Мак (Могилевец, 69), Жулиано, Дзюба (А. Кержаков, 64), Кокорин.

Оренбург: Гутор, Андреев, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Померко (Воробьев, 74), Нехайчик (Батов, 82), Благо, Коронов, Делькин (Ефремов, 65).

Предупреждения: Гарсия, 68; Юсупов, 81 – Коронов, 42; Воробьев, 85.

Краснодар – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Газинский, 45.

Краснодар: Крицюк, Калешин, Мартынович, Енджейчик, Гранквист, Измайлов, Газинский, Ахмедов (Мамаев, 86), Жоаозиньо (Подберезкин, 63), Каборе, Ари (Окриашвили, 75).

Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Комолов (Йовичич, 46), Хурцидзе (Баланович, 47), Гол, Салугин (Костюков, 70), Бодул.

Предупреждение: нет – Зайцев, 50.

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Майкон, 65.

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, Михалик (Ндинга, 76), И. Денисов, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 64), Самедов, Миранчук.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Головин, Тошич, Траоре.

Предупреждения: Майкон, 84 – Головин, 72.

Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Молло, 36 (с пенальти); 1:1 – Форбс, 44 (с пенальти).

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Родич (Бато, 84), Божин, Надсон, Концедалов, Ятченко, Башкиров, Молло, Паскуато, Корниленко.

Арсенал: Левашов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Вергара, Тесак, Бурмистров, Горбатенко (Максимов, 69), Стеклов, Форбс (Горбанец, 76), Мухаметшин.

Предупреждения: Надсон, 66; Корниленко, 75 – Вергара, 66.

Удаление: Башкиров, 44 – нет.

Терек (Грозный) – Рубин (Казань) – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Балай, 18; 1:1 – Жонатас, 34; 2:1 – Грозав, 71 (с пенальти); 3:1 – Роши, 90.

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Брызгалов (Родолфо, 90), Кузяев, Иванов, Грозав (Роши, 78), Митришев (Лебеденко, 58), Балай.

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.

Предупреждения: Иванов, 62; Семенов, 62; Балай, 87 – Самбрано, 70.

Удаления: нет – Цакташ, 60; Самбрано, 71.

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мельгарехо, 48.

Урал: Заболотный, Данцев, Динга, Панков, Фидлер, Емельянов, Подоксенов (Павленко, 79), Кулаков, Павлюченко, Ставпец (Конате, 85), Лунгу.

Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Ромуло, Фернандо, Зобнин, Попов (Тимофеев, 73), Джано, Мельгарехо.

Предупреждения: Кулаков, 86; Павлюченко, 87 – Кутепов, 73.

Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Уфа: Шелия, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Стоцкий, Обляков (Марсиньо, 81), Ваньек (Игбун, 68), Абдулавов (Кротов, 21), Фатай.

Ростов: Джанаев, Мевля, Гранат, Гуйе, Киреев, Байрамян, Препелицэ, Нобоа, Эзатолахи (Азмун, 78), Григорьев (Ерохин, 62), Думбия (Полоз, 59).

Предупреждения: Фатай, 41; Ваньек, 45; Стоцкий, 45 – Гуйе, 72.

Томь (Томск) – Анжи (Махачкала) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Иличевич, 66; 0:2 – Иличевич, 77; 0:3 – Бериша, 82.

Томь: Коченков, Враньеш, Дьяков, Жиров, Баляйкин, Комбаров (Тен, 68), Тишкин, Ковальчук, Дроппа, Бикфалви, Касьян.

Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев (Гаджибеков, 89), Бериша, Иличевич (Эбисилио, 82), Боли (Будковский, 79).

Предупреждения: Враньеш, 36; Дроппа, 60 – Маевский, 45; Иличевич, 49.