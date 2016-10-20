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    Фомин: «Вместе с Кокориным и Смольниковым дрались со скинхедами»

    Полузащитник «Уфы» Семен Фомин в интервью Александру Плеханову вспомнил свое время пребывания в футбольной академии «Локомотива».

    «Тогда появилось очень много друзей, которые и сейчас играют на высоком уровне. Моего года был Горбатенко, который сейчас в Туле играет. Если чуть постарше, то Смольников, Берхамов. Из вратарей с Будаковым, Юрченко, Коченковым общался. Из младших ребят – с Кокориным, Гатаговым, Живоглядовым. Иногда встречаемся либо на футбольном поле, либо после игр. Тогда же вместе проводили все свободное время.

    Вспомню одну историю, которая нас всех тогда очень сплотила. Мы же ходили в общеобразовательную школу, где учились с обычными детьми. Там были и скинхеды, и другие отвязные парни. Они часто задирались на спортсменов. Иногда приходили к интернату несколько десятков человек. Мы вместе ходили в школу, даже драться с ними приходилось.

    Кто побеждал? Конечно, мы. Когда мы были возле стадиона, то вообще ничего не боялись. Там за нас и охрана, и клубный персонал были. Это все-таки наш дом, где все нас знали и помогали, если что», – рассказал Фомин.

    Полное интервью с Фоминым можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 12:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +350

      zadira56 20 октября 2016, 18:09

      Молодцы парни!

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 20 октября 2016, 17:46

      СОГЛАСЕН С ЧЕСЛАВАСОМ....НАШИ ДЕДЫ НАВЕРНОЕ В МОГИЛАХ ПЕРЕВОРАЧИВАЮТСЯ....МОГУ ПОНЯТЬ ...НО НЕ ОДОБРИТЬ НАЦИОНАЛИСТОВ...НО СКИНЫ ...ЭТО ЗА ГРАНЬЮ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 20 октября 2016, 15:39

      Он имеет ввиду - вместе со скинхедами били кого-то?..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 20 октября 2016, 15:00

      Я тоже дрался и что!?Таких историй можно сотню вспомнить,а тут ребята славянской наружности и со скинами не в ладах,не думаю , что это правда,обычно они не встревают.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Mityai90 > Legioner-05 20 октября 2016, 16:01

      Дрался и били разные вещи!:)

      -1
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      Рейтинг: +64

      Патриот РФ > Legioner-05 20 октября 2016, 19:02

      А я верю, мне вот тоже доводилось со скинами врезаться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 20 октября 2016, 14:21

      заголовок вырван из контекста
      он же не называл фамилий, с кем именно дрался со скинхедами

      так что я не думаю, что Кокоша причастен)

      7
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 октября 2016, 14:19

      Так и помер,Митрич!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 октября 2016, 14:01

      Коко? Не верю!!!

      0
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      Рейтинг: +37

      silay 20 октября 2016, 13:28

      ахахахахха. ясно

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 октября 2016, 13:24

      Семён Фомин? Не родственник ли Хаима Фомина?

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 20 октября 2016, 13:17

      Не хочу ни кого задеть, но уж очень хотелось бы посмотреть как Кокорин скинхедов побеждал)))))

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