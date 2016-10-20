Лига чемпионов. «Арсенал» уничтожил «Лудогорец», «ПСЖ» разгромил «Базель»

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» отправил шесть безответных мячей в ворота «Лудогорца». Хет-триком отметился Месут Озил, по одному голу забили Алексис Санчес, Тео Уолкотт и Алекс Окслэд-Чэмберлен.

В другой встрече группы «ПСЖ» оказался сильнее «Базеля».

После трех туров лондонцы и парижане имеют по семь очков, «Лудогорец» и «Базель» – по одному.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа A. 3-й тур

Арсенал (Англия) – Лудогорец (Болгария) – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Санчес, 12; 2:0 – Уолкотт, 42; 3:0 – Окслэд-Чемберлен, 46; 4:0 – Озил, 56; 5:0 – Озил, 83; 6:0 – Озил, 87.

ПСЖ (Франция) – Базель (Швейцария) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ди Мария, 40; 2:0 – Моура, 62; 3:0 – Кавани, 90 (с пенальти).

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