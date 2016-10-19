Лига чемпионов. «Ювентус» в меньшинстве одолел «Лион», «Севилья» переиграла «Динамо» З

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» благодаря голу Хуана Куадрадо обыграл «Лион» – 1:0. Отметим, что туринцы забили мяч, играя в меньшинстве после удаления Марио Лемины.

В другой встрече группы «Севилья» оказалась сильнее загребского «Динамо».

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа H. 3-й тур

Лион (Франция) – Ювентус (Италия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Куадрадо, 76.

Удаления: нет – Лемина, 54.

Динамо З (Хорватия) – Севилья (Испания) – 0:1

Гол: 0:1 – Насри, 37.

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