Лига чемпионов. «Ювентус» в меньшинстве одолел «Лион», «Севилья» переиграла «Динамо» З

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» благодаря голу Хуана Куадрадо обыграл «Лион» – 1:0. Отметим, что туринцы забили мяч, играя в меньшинстве после удаления Марио Лемины.
В другой встрече группы «Севилья» оказалась сильнее загребского «Динамо».
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа H. 3-й тур
Лион (Франция) – Ювентус (Италия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Куадрадо, 76.
Удаления: нет – Лемина, 54.
Динамо З (Хорватия) – Севилья (Испания) – 0:1
Гол: 0:1 – Насри, 37.
Источник: Бомбардир.ру