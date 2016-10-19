Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Шимон Марциняк (Плоцк)
Материалы

Лион - Ювентус

18.10.2016, Вторник, 21:45 мск Лион, стадион Жерлан Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига чемпионов, 3 тур Лион - Ювентус
Обзор матча
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 10 апреля, четверг 23:05 Ювентус 2:1 Лион
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/4 финала
первый матч		 3 апреля, четверг 23:05 Лион 0:1 Ювентус
Товарищеские матчи 2010

24 июля, суббота 22:45 Ювентус 2:1 Лион
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лион 6 2 2 2 5:3 +2 8
...
  • Читайте нас: 