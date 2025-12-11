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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Лион - Гоу Эхед Иглс
Лион - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 11 декабря 2025
Лион
11.12.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
2 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
3'
А. Морейра
11'
П. Шулц
6'
М. Смит
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Лион - Гоу Эхед Иглс
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Мелле Меленстен
(фол)
Замена
Алехандро Гомес Родригес
️️️️➡️️
Корентен Толиссо
90'
+4
Замена
Адам Карабец
️️️️➡️️
Афонсу Морейра
90'
+4
90'
+4'
86'
Желтая карточка
Finn Stokkers
(задержка)
Замена
Абнер
️️️️➡️️
Мартин Сатриано
86'
80'
Замена
Finn Stokkers
️️️️➡️️
Джованни ван Звам
Замена
Матис Де Карвалью
️️️️➡️️
Халис Мера
76'
69'
Замена
Калвин Твигт
️️️️➡️️
Evert Linthorst
60'
Замена
Якоб Бреум
️️️️➡️️
Аске Адельгор
60'
Замена
Виктор Эдвардсен
️️️️➡️️
Кензо Гаудмейн
45'
+2'
Желтая карточка
Клинтон Мата
(грубость)
33'
ГОЛ! 2:1!
Павел Шулц
Пас отдал
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
11'
6'
ГОЛ! 1:1!
Милан Смит
Пас отдал
Мелле Меленстен
ГОЛ! 1:0!
Афонсу Морейра
Пас отдал
Тайлер Мортон
3'
Показать весь матч
Live: Лион - Гоу Эхед Иглс
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 2:1.
90+6'
2-й тайм окончен. Счет 2:1.
90+6'
Момент не реализован! Адам Карабец (Лион). Пас после быстрого прохода сделал Тайлер Мортон.
90+4'
Мелле Меленстен (Гоу Эхед Иглс) получил желтую карточку за фол.
90+4'
Правила нарушил Мелле Меленстен (Гоу Эхед Иглс).
90+4'
alejandro rodriguez (Лион) заработал штрафной в атаке.
90+4'
Замена у команды Лион. Афонсу Морейра ушел, Адам Карабец вышел.
90+3'
Замена у команды Лион. corentin tolisso ушел, alejandro rodriguez вышел.
90+2'
Калвин Твигт (Гоу Эхед Иглс) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал remy descamps (Лион). Пас отдал Якоб Бреум.
90+1'
Удар заблокирован. Бил moussa niakhate (Лион). Ассистент - corentin tolisso..
90'
Сколько минут добавил судья? 4
90'
Удар заблокирован. Бил corentin tolisso (Лион). Ассистент - abner vinicius..
89'
corentin tolisso (Лион) пробил (правой ногой) и попал в перекладину!
88'
Йорис Крамер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
88'
Удар заблокирован. Бил mathys de carvalho (Лион). Ассистент - Эйнсли Мэйтленд-Найлс..
87'
Jari De Busser отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
87'
Момент не реализован! Тайлер Мортон (Лион).
86'
Замена у команды Лион. martin satriano ушел, abner vinicius вышел.
85'
Finn Stokkers (Гоу Эхед Иглс) получил желтую карточку.
85'
Удар заблокирован. Бил pavel sulc (Лион). Ассистент - corentin tolisso..
80'
Замена у команды Гоу Эхед Иглс. Джованни ван Звам ушел, Finn Stokkers вышел.
79'
milan smit (Гоу Эхед Иглс) в офсайде.
76'
Замена у команды Лион. khalis merah ушел, mathys de carvalho вышел.
75'
Момент не реализован! Mathis Suray (Гоу Эхед Иглс). Пас отдал Джованни ван Звам.
74'
moussa niakhate отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Гоу Эхед Иглс.
72'
Момент не реализован! Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Лион). Пас отдал Клинтон Мата.
70'
Момент не реализован! Афонсу Морейра (Лион).
70'
mats deijl отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
69'
Замена у команды Гоу Эхед Иглс. Evert Linthorst ушел, Калвин Твигт вышел.
69'
nicolas tagliafico (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Правила нарушил Якоб Бреум (Гоу Эхед Иглс).
68'
Якоб Бреум (Гоу Эхед Иглс) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал remy descamps (Лион). Пас отдал milan smit.
67'
nicolas tagliafico (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
67'
Правила нарушил milan smit (Гоу Эхед Иглс).
67'
Пауза окончена. Матч продолжается.
67'
Пауза в матче. Травму получил Халис Мера (Лион)
65'
Джованни ван Звам отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
64'
martin satriano (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
64'
Правила нарушил Джованни ван Звам (Гоу Эхед Иглс).
60'
Замена у команды Гоу Эхед Иглс. Аске Адельгор ушел, Якоб Бреум вышел.
60'
Замена у команды Гоу Эхед Иглс. Кензо Гаудмейн ушел, victor edvardsen вышел.
59'
Тайлер Мортон (Лион) заработал штрафной в атаке.
59'
Правила нарушил Mathis Suray (Гоу Эхед Иглс).
56'
Правила нарушил Афонсу Морейра (Лион).
56'
Аске Адельгор (Гоу Эхед Иглс) заработал штрафной на своей половине поля.
53'
Момент не реализован! Афонсу Морейра (Лион). Пас отдал corentin tolisso.
52'
Пауза окончена. Матч продолжается.
52'
Пауза в матче. Травму получил martin satriano (Лион)
50'
Момент не реализован! Йорис Крамер (Гоу Эхед Иглс). Пас отдал Кензо Гаудмейн.
49'
Правила нарушил moussa niakhate (Лион).
49'
Аске Адельгор (Гоу Эхед Иглс) заработал штрафной на правом фланге.
48'
Афонсу Морейра (Лион) в офсайде.
47'
Аске Адельгор (Гоу Эхед Иглс) в офсайде.
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 2:1.
45+2'
Evert Linthorst отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
45'
Сколько минут добавил судья? 2
40'
Кензо Гаудмейн (Гоу Эхед Иглс) заработал штрафной на правом фланге.
40'
Правила нарушил nicolas tagliafico (Лион).
36'
Момент не реализован! milan smit (Гоу Эхед Иглс).
34'
Пауза окончена. Матч продолжается.
34'
Пауза в матче. Травму получил milan smit (Гоу Эхед Иглс)
33'
Клинтон Мата (Лион) получил желтую карточку за фол.
33'
milan smit (Гоу Эхед Иглс) заработал штрафной в атаке.
33'
Правила нарушил Клинтон Мата (Лион).
33'
Джованни ван Звам (Гоу Эхед Иглс) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Правила нарушил corentin tolisso (Лион).
24'
Правила нарушил Mathis Suray (Гоу Эхед Иглс).
24'
Клинтон Мата (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
22'
martin satriano (Лион) пробил (левой ногой) и попал в левую штангу!
22'
Афонсу Морейра (Лион) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Jari De Busser (Гоу Эхед Иглс). Длинный пас делал pavel sulc.
16'
Mathis Suray (Гоу Эхед Иглс) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Правила нарушил Клинтон Мата (Лион).
15'
mats deijl отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
15'
Момент не реализован! pavel sulc (Лион). Пас отдал Эйнсли Мэйтленд-Найлс.
13'
Момент не реализован! milan smit (Гоу Эхед Иглс). Длинный пас отдал mats deijl.
11'
Гол! 2:1! Забил pavel sulc (Лион).
11'
Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Лион) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Jari De Busser (Гоу Эхед Иглс). Пас отдал Клинтон Мата.
11'
Jari De Busser отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
11'
corentin tolisso (Лион) пробил (головой) по воротам, сейв сделал Jari De Busser (Гоу Эхед Иглс). Длинный пас делал Клинтон Мата.
8'
martin satriano (Лион) заработал штрафной на левом фланге.
8'
Правила нарушил Джованни ван Звам (Гоу Эхед Иглс).
7'
Правила нарушил Аске Адельгор (Гоу Эхед Иглс).
7'
Афонсу Морейра (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Гол! 1:1! Забил milan smit (Гоу Эхед Иглс). Ассистент - Мелле Меленстен.
3'
Гол! 1:0! Забил Афонсу Морейра (Лион). Ассистент - Тайлер Мортон.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К)
ЦП
15
Павел Шулц
АП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Афонсу Морейра
ЛВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гоу Эхед Иглс
22
Jari De Busser
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
29
Аске Адельгор
ЛЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
21
Мелле Меленстен
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
17
Mathis Suray
ЦП
49
Милан Смит
ЦФ
8
Evert Linthorst
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
7
Адам Карабец
ЦП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
14
Enzo Molebe
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
33
Nando Verdoni
ВР
1
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
32
Oscar Pettersson
ЦП
34
Yassir Rahmouni
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
7
Якоб Бреум
ЛВ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
27
Finn Stokkers
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
2-5-2-1
40
Дескамп
3
Тальяфико
19
Ниахате
22
Мата
44
Мера
23
Мортон
8
Толиссо
98
Мэйтленд-Найлс
17
Морейра
15
Шулц
10
Сатриано
3-3-2-2
22
5
Джеймс
25
ван Звам
4
Крамер
20
Дейл
21
Меленстен
29
Адельгор
24
Гаудмейн
17
8
49
Смит
10
Сатриано
16
Абнер
16
Абнер
10
Сатриано
17
Морейра
7
Карабец
7
Карабец
17
Морейра
44
Мера
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
44
Мера
8
Толиссо
11
Гомес Родригес
11
Гомес Родригес
8
Толиссо
8
6
Твигт
6
Твигт
8
29
Адельгор
7
Бреум
7
Бреум
29
Адельгор
25
ван Звам
27
27
25
ван Звам
24
Гаудмейн
16
Эдвардсен
16
Эдвардсен
24
Гаудмейн
Остались в запасе
Лион
Гоу Эхед Иглс
1
Доминик Грейф
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
14
Enzo Molebe
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
33
Nando Verdoni
ВР
1
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
32
Oscar Pettersson
ЦП
34
Yassir Rahmouni
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
14
Enzo Molebe
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
Остались в запасе
33
Nando Verdoni
ВР
1
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
32
Oscar Pettersson
ЦП
34
Yassir Rahmouni
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Лион - Гоу Эхед Иглс
1
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
6
8
Офсайды
1
2
Количество передач
661
409
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
3.06
0.47
xGP (предотвращенные голы)
-0.3
-0.3
Информация о матче
Главный судья:
Juxhin Xhaja, Albania
Стадион:
Групама Стэдиум
Посещаемость:
26403
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1 : 4
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ПСВ
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
4 : 2
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Ренн
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Лион
0 : 4
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Лион
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
4 : 2
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