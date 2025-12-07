07.12.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 15 тур
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лорьян
Лорьян
3-2-2-1-2
38
Мвого
44
Йонгва
43
Куасси
3
Тальби
5
Мейте
6
Абержель
17
Макенго
62
Авом
11
Ле Бри
28
Сумано
10
Пажи
3-5-1-1
1
Грейф
3
Тальяфико
19
Ниахате
16
Абнер
98
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
23
Мортон
39
Де Карвалью
22
Мата
15
Шулц
10
Сатриано
10
Пажи
29
Карим
29
Карим
10
Пажи
17
Макенго
8
Кадиу
8
Кадиу
17
Макенго
11
Ле Бри
93
Мвука
93
Мвука
11
Ле Бри
6
Абержель
15
Айегун
15
Айегун
6
Абержель
28
Сумано
12
Дьенг
12
Дьенг
28
Сумано
39
Де Карвалью
33
Хатебур
33
Хатебур
39
Де Карвалью
3
Тальяфико
17
Морейра
17
Морейра
3
Тальяфико
Остались в запасе
Лорьян
Лион
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
44
Халис Мера
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
7
Адам Карабец
ЦП
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
44
Халис Мера
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
7
Адам Карабец
ЦП
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лорьян - Лион
2
1
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
12
21
Офсайды
2
0
Количество передач
300
438
Сейвы
4
5
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.57
0.43
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Лиона», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Лион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»