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  • «Лорьян» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

«Лорьян» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

7 декабря 2025, 21:35
Лорьян
07.12.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Лион
39' П. Пажи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
44
Дарлин Йонгва
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
43
Арсен Куасси
ЦЗ
5
Бамо Мейте
ОП
6
Лоран Абержель
(К) ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
62
Артур Авом
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
10
Пабло Пажи
ЦФ
28
Самбу Сумано
ЦФ
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
15
Павел Шулц
АП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
29
Дерман Карим
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
93
Джоэль Мвука
ПВ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
12
Бамба Дьенг
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
44
Халис Мера
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
7
Адам Карабец
ЦП
17
Афонсу Морейра
ЛВ
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
3-2-2-1-2
38
Мвого
44
Йонгва
43
Куасси
3
Тальби
5
Мейте
6
Абержель
17
Макенго
62
Авом
11
Ле Бри
28
Сумано
10
Пажи
3-5-1-1
1
Грейф
3
Тальяфико
19
Ниахате
16
Абнер
98
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
23
Мортон
39
Де Карвалью
22
Мата
15
Шулц
10
Сатриано
10
Пажи
29
Карим
29
Карим
10
Пажи
17
Макенго
8
Кадиу
8
Кадиу
17
Макенго
11
Ле Бри
93
Мвука
93
Мвука
11
Ле Бри
6
Абержель
15
Айегун
15
Айегун
6
Абержель
28
Сумано
12
Дьенг
12
Дьенг
28
Сумано
39
Де Карвалью
33
Хатебур
33
Хатебур
39
Де Карвалью
3
Тальяфико
17
Морейра
17
Морейра
3
Тальяфико
Остались в запасе
Лорьян
Лион
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
44
Халис Мера
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
7
Адам Карабец
ЦП
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
44
Халис Мера
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
7
Адам Карабец
ЦП
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лорьян - Лион
2
1
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
12
21
Офсайды
2
0
Количество передач
300
438
Сейвы
4
5
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.57
0.43
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Лиона», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян»«Лион»

«Лорьян» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Лорьян
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