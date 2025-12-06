7 декабря на «Стад дю Мустуа» «Лорьян» сыграет с «Лионом» в матче 15 тура Лиги 1. Хозяева борются за выживание и набрали 14 очков, гости располагаются в зоне еврокубков, имеют 24 очка и демонстрируют улучшенную форму. Тем не менее «Лорьян» дома играет упорно и в последние недели прибавил.

«Лорьян»

Команда не проигрывает 3 последних тура, включая победу над «Ниццей» 3:1. В атаке коллектив ожил: 6 голов за 5 матчей, в среднем 1.20 за игру, а лучший бомбардир – Пабло Пажи (4 гола). Однако оборона остаeтся слабым местом: 12 матчей подряд с пропущенными, 1.40 за игру в последних турах. Дома «Лорьян» традиционно цепляется: 5 матчей без поражений на своeм поле.

«Лион»

Гости уверенно поднимаются в таблице. В пяти последних матчах – 11 забитых и всего 5 пропущенных, а 3 последних игры в чемпионате – на ноль. Толиссо забил 7 мячей и ведeт команду впереди. «Лион» не проигрывает в 5 из 7 матчей и почти всегда отличается в очных встречах с «Лорьяном» – 8 из 10 последних игр с голами. Инициатива, темп и более высокий класс сейчас на стороне гостей.

Факты о командах

«Лорьян»

3 матча без поражений

Забивает в 3 турах подряд

Пропускает в 12 последних матчах

Домашняя серия: 5 матчей без поражений

«Лион»

3 матча подряд без пропущенных

В среднем: 2.20 забитых за 5 встреч

Не проигрывает в 5 из 7 матчей

Забивает в 8 из 10 очных игр

Прогноз на матч «Лорьян» – «Лион»

«Лорьян» стал агрессивнее дома, но нестабильная оборона создаeт слишком много проблем. «Лион» же действует более организованно: реализует моменты, контролирует ход матча и заметно прибавил в защите. Хозяева способны забить, но удержать темп против более качественного соперника будет сложно. Наиболее вероятный сценарий – обмен голами и победа гостей благодаря их высокой эффективности.

