Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Лион
Лорьян - Лион: обзор матча 20 января 2010
Лорьян
20.01.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 3
Завершен
Лион
28'
П. Дюкасс
63'
Лисандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Лион
Желтая карточка
С. Дельгадо
Замена
Эдерсон
️️️️
Лисандро
Замена
Ж. Сакуваа
️️️️
О. Монтеррубио
Замена
С. Гову
️️️️
М. Бастос
ГОЛ! 1:1!
Лисандро
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Замена
Д. Фаншон
️️️️
П. Дюкасс
Желтая карточка
С. Маршаль
Замена
Б. Гомис
️️️️
М. Пьянич
ГОЛ! 1:0!
П. Дюкасс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Франко Соса
ЛЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
25
Жонас Сакуваа
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
9
Яннис Тафе
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-5-1
16
Одар
0
Соса
5
Маршаль
6
Косиельни
14
Ле Лан
0
Монтеррубио
27
Диарра
8
Дюкасс
31
Амалфитано
7
Мвуэмба
9
Гамейро
4-3-1-1
1
Льорис
15
Ревейер
3
Крис
4
Бумсонг
26
Сиссоко
15
Пьянич
28
Тулалан
7
Бастос
19
Дельгадо
9
Лисандро
0
Монтеррубио
25
Сакуваа
25
Сакуваа
0
Монтеррубио
8
Дюкасс
0
Фаншон
0
Фаншон
8
Дюкасс
9
Лисандро
10
Эдерсон
10
Эдерсон
9
Лисандро
7
Бастос
8
Гову
8
Гову
7
Бастос
15
Пьянич
18
Гомис
18
Гомис
15
Пьянич
Остались в запасе
Лорьян
Лион
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лорьян - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Мустуар
Новости команд
Все
Лорьян
Лион
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+