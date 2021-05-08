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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Лорьян
Лион - Лорьян: обзор матча 08 мая 2021
Лион
08.05.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 36 тур
4 : 1
Завершен
Лорьян
53'
У. Ауа
65'
Л. Пакета
72'
Б. Гимарайнс (П)
77'
Б. Гимарайнс
83'
Т. Монконду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Лорьян
Замена
️️️️
Л. Дюбуа
90'
+1
83'
ГОЛ! 4:1!
Т. Монконду
Пас отдал
Т. Чалоба
79'
Желтая карточка
П. Амель
78'
Замена
С. Диарра
️️️️
Э. Ле Фе
ГОЛ! 4:0!
Б. Гимарайнс
Пас отдал
И. Слимани
77'
73'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Ф. Лемуан
73'
Замена
П. Амель
️️️️
Т. Моффи
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Гимарайнс
72'
72'
Замена
А. Грбич
️️️️
Й. Висса
69'
Желтая карточка
Ф. Лемуан
ГОЛ! 2:0!
Л. Пакета
65'
64'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Ж. Эрго
Замена
Т. Мендес
️️️️
У. Ауа
60'
ГОЛ! 1:0!
У. Ауа
Пас отдал
Р. Шерки
53'
Замена
И. Слимани
️️️️
Т. Кадевере
46'
Желтая карточка
У. Ауа
41'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Лукас Пакета
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Флоран Да Силва
ЦП
14
Яхья Сумаре
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
6
Тома Монконду
ОП
25
Стефан Диарра
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
3-2-3-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
20
Дьоманде
22
Де Шильо
36
Гимарайнс
10
Ауа
70
Корне
11
Пакета
10
Шерки
9
Экамби
9
Кадевере
3-3-2-1-1
1
Нарди
99
Чалоба
21
Морель
55
Гравийон
14
Эрго
19
Абержель
25
Ле Гофф
18
Лемуан
28
Ле Фе
9
Висса
9
Моффи
10
Ауа
23
Мендес
23
Мендес
10
Ауа
9
Кадевере
19
Слимани
19
Слимани
9
Кадевере
18
Лемуан
6
Монконду
6
Монконду
18
Лемуан
28
Ле Фе
25
Диарра
25
Диарра
28
Ле Фе
14
Эрго
45
Лорьенте
45
Лорьенте
14
Эрго
9
Моффи
29
Амель
29
Амель
9
Моффи
9
Висса
9
Грбич
9
Грбич
9
Висса
Остались в запасе
Лион
Лорьян
8
Флоран Да Силва
ЦП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
14
Яхья Сумаре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
Остались в запасе
8
Флоран Да Силва
ЦП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
14
Яхья Сумаре
ПВ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лион - Лорьян
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
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