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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Лорьян
Лион - Лорьян: обзор матча 10 января 2009
Лион
10.01.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
9'
Эдерсон
42'
Ф. Абриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Лорьян
Замена
Б. Робер
️️️️
Г. Обертан
Замена
А. Айю
️️️️
М. Ваируа
Желтая карточка
Ф. Гроссо
Замена
Я. Жуффре
️️️️
Х. Намуши
Замена
М. Пьянич
️️️️
Эдерсон
ГОЛ! 1:1!
Ф. Абриэль
Желтая карточка
С. Маршаль
ГОЛ! 1:0!
Эдерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
8
Хамед Намуши
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
7
Фабрис Абриэль
ПП
19
Марама Ваируа
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Ян Жуффре
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
4-3-1
1
Льорис
6
Гроссо
26
Менса
3
Крис
4
Бумсонг
10
Эдерсон
17
Макун
28
Тулалан
9
Бензема
4-4-2
16
Одар
13
Сиани
5
Маршаль
21
Морель
14
Ле Лан
7
Абриэль
8
Намуши
31
Амалфитано
32
Обертан
9
Гамейро
19
Ваируа
10
Эдерсон
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Эдерсон
19
Дельгадо
19
Дельгадо
32
Обертан
20
Робер
20
Робер
32
Обертан
8
Намуши
8
Жуффре
8
Жуффре
8
Намуши
19
Ваируа
24
Айю
24
Айю
19
Ваируа
Остались в запасе
Лион
Лорьян
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
4
Фабьен Робер
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Остались в запасе
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
4
Фабьен Робер
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Лорьян
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Жерлан
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