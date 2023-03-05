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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Лорьян
Лион - Лорьян: обзор матча 05 марта 2023
Лион
05.03.2023, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 0
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Лорьян
75'
Замена
И. Коне
️️️️
Б. Дьенг
Замена
М. Дембеле
️️️️
А. Сарр
73'
69'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Й. Катлин
69'
Замена
Ж. Понко
️️️️
Ж. Макенго
68'
Замена
И. Силва
️️️️
С. Диарра
Желтая карточка
К. Люкеба
66'
Замена
У. Ауа
️️️️
К. Толиссо
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Реми Риу
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
24
Адиль Аушиш
АП
21
Жюльен Понко
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Риу
3
Тальяфико
6
Ловрен
23
Люкеба
20
Дьоманде
8
Лепенан
8
Какере
8
Толиссо
29
Барколя
10
Шерки
9
Сарр
3-2-2-2-1
1
Манноне
24
Калюлю
3
Тальби
25
Ле Гофф
18
Мейте
19
Абержель
17
Макенго
28
Ле Фе
25
Диарра
10
Катлин
9
Дьенг
8
Толиссо
10
Ауа
10
Ауа
8
Толиссо
9
Сарр
9
Дембеле
9
Дембеле
9
Сарр
10
Катлин
11
Ле Бри
11
Ле Бри
10
Катлин
17
Макенго
21
Понко
21
Понко
17
Макенго
25
Диарра
2
Силва
2
Силва
25
Диарра
9
Дьенг
28
Коне
28
Коне
9
Дьенг
Остались в запасе
Лион
Лорьян
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Лион - Лорьян
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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