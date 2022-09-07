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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Лион
Лорьян - Лион: обзор матча 07 сентября 2022
Лорьян
07.09.2022, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 2 тур
3 : 1
Завершен
Лион
6'
Э. Ле Фе
33'
Т. Моффи
49'
Д. Уаттара
28'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Лион
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Моффи
90'
+2
84'
Желтая карточка
М. Дембеле
75'
Замена
Б. Барколя
️️️️
Тете
75'
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Токо Экамби
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
С. Диарра
66'
55'
Желтая карточка
Д. Да Силва
ГОЛ! 3:1!
Д. Уаттара
Пас отдал
Г. Калюлю
49'
46'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Й. Лепенан
46'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Т. Мендес
46'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Р. Февр
Желтая карточка
С. Диарра
44'
ГОЛ! 2:1!
Т. Моффи
Пас отдал
Д. Уаттара
33'
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Тете
23'
Желтая карточка
Т. Мендес
ГОЛ! 1:0!
Э. Ле Фе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Тете
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Жюльен Понко
АП
11
Тео Ле Бри
АП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-1-2-2-1
38
Мвого
25
Ле Гофф
15
Лапорт
3
Тальби
24
Калюлю
19
Абержель
8
Бонке
28
Ле Фе
25
Диарра
11
Уаттара
9
Моффи
3-2-1-2-2
1
Лопеш
27
Густо
23
Люкеба
3
Тальяфико
23
Мендес
8
Лепенан
8
Какере
21
Февр
11
Тете
91
Ляказетт
9
Экамби
25
Диарра
11
Ле Бри
11
Ле Бри
25
Диарра
9
Моффи
28
Коне
28
Коне
9
Моффи
23
Мендес
3
Да Силва
3
Да Силва
23
Мендес
8
Лепенан
8
Толиссо
8
Толиссо
8
Лепенан
9
Экамби
10
Шерки
10
Шерки
9
Экамби
11
Тете
29
Барколя
29
Барколя
11
Тете
21
Февр
9
Дембеле
9
Дембеле
21
Февр
Остались в запасе
Лорьян
Лион
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Жюльен Понко
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Жюльен Понко
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Лорьян - Лион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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