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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Лорьян
Лион - Лорьян: обзор матча 15 января 2011
Лион
15.01.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
3 : 0
Завершен
Лорьян
40'
Б. Гомис
54'
К. Чельстрем
58'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Лорьян
Желтая карточка
М. Амалфитано
Замена
А. Ле Лан
️️️️
Ж. Морель
Замена
Д. Бриан
️️️️
М. Бастос
Замена
М. Пьянич
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
Ж. Пье
️️️️
Б. Гомис
Замена
М. Бака
️️️️
Ф. Соса
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
А. Ромао
ГОЛ! 3:0!
Б. Гомис
Пас отдал
К. Чельстрем
ГОЛ! 2:0!
К. Чельстрем
Желтая карточка
А. Ромао
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Пас отдал
А. Ревейер
Желтая карточка
Ф. Соса
Желтая карточка
Д. Ловрен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
3
Крис
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
4
Фабьен Робер
ЦФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
4-4-2
1
Льорис
26
Сиссоко
15
Диакате
6
Ловрен
15
Ревейер
7
Бастос
4
Чельстрем
28
Тулалан
8
Гуркюфф
9
Лисандро
18
Гомис
4-4-2
16
Одар
21
Морель
5
Экюэль-Манга
6
Бурийон
0
Соса
7
Мвуэмба
31
Амалфитано
15
Ромао
27
Диарра
99
Китамбала
9
Гамейро
18
Гомис
26
Пье
26
Пье
18
Гомис
8
Гуркюфф
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Гуркюфф
7
Бастос
7
Бриан
7
Бриан
7
Бастос
21
Морель
14
Ле Лан
14
Ле Лан
21
Морель
0
Соса
6
Бака
6
Бака
0
Соса
15
Ромао
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
15
Ромао
Остались в запасе
Лион
Лорьян
1
Реми Веркутр
ВР
3
Крис
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
4
Фабьен Робер
ЦФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
3
Крис
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Остались в запасе
4
Фабьен Робер
ЦФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Лорьян
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
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