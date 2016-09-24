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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Лион
Лорьян - Лион: обзор матча 24 сентября 2016
Лорьян
24.09.2016, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 0
Завершен
Лион
51'
Д. Кабо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Лион
Желтая карточка
Кафу
90'
82'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
74'
Замена
М. Корне
️️️️
Н. Фекир
Замена
В. Меслуб
️️️️
А. Мвуэмба
71'
Замена
И. Бен Хемис
️️️️
Ф. Беллуджу
70'
65'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Рыбус
Желтая карточка
Д. Кабо
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кабо
Пас отдал
М. Бартельмэ
51'
Замена
М. Уорис
️️️️
Б. Муканджо
45'
38'
Замена
О. Кеман
️️️️
Рафаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦП
88
Кафу
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
19
Джимми Кабо
ПВ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Набиль Фекир
АП
2
Рафаэл
ПП
Главный тренер
Бруно Женезио
Лорьян
17
Валид Меслуб
ВР
16
Поль Делекруа
ВР
99
Эрвин Коффи
ПЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
35
Иссам Бен Хемис
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Оливье Кеман
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4-3-2-1
23
Леком
25
Ле Гофф
13
Сиани
15
Туре
31
Морейра
14
Беллуджу
88
Кафу
7
Мвуэмба
12
Муканджо
19
Кабо
28
Бартельмэ
4-1-3-2
1
Лопеш
2
Янга-Мбива
21
Морель
2
Маммана
31
Рыбус
29
Тусар
2
Рафаэл
8
Толиссо
4
Ферри
28
Вальбуэна
10
Фекир
7
Мвуэмба
17
Меслуб
17
Меслуб
7
Мвуэмба
14
Беллуджу
35
Бен Хемис
35
Бен Хемис
14
Беллуджу
12
Муканджо
20
Уорис
20
Уорис
12
Муканджо
2
Рафаэл
8
Кеман
8
Кеман
2
Рафаэл
10
Фекир
70
Корне
70
Корне
10
Фекир
31
Рыбус
18
Геззаль
18
Геззаль
31
Рыбус
Остались в запасе
Лорьян
Лион
7
Морике Фофана
ЛВ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лорьян - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Мустуар
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