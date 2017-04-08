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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Лорьян
Лион - Лорьян: обзор матча 08 апреля 2017
Лион
08.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 4
Завершен
Лорьян
28'
К. Толиссо
42'
М. Уорис
49'
С. Марво
74'
Б. Муканджо
81'
Б. Муканджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Лорьян
Желтая карточка
Э. Маммана
82'
81'
ГОЛ! 1:4!
Б. Муканджо
75'
Замена
А. Вакасо
️️️️
В. Лаутоа
74'
ГОЛ! 1:3!
Б. Муканджо
Пас отдал
С. Морейра
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Корне
64'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Д. Ферри
64'
49'
ГОЛ! 1:2!
С. Марво
45'
Замена
З. Туре
️️️️
Д. Алиадьер
45'
Замена
Б. Жанно
️️️️
М. Пейберне
Желтая карточка
Н. Фекир
44'
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Уорис
Пас отдал
Д. Алиадьер
39'
Желтая карточка
В. Лаутоа
ГОЛ! 1:0!
К. Толиссо
Пас отдал
М. Депай
28'
Желтая карточка
Рафаэл
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
4
Джордан Ферри
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
12
Бенджамин Муканджо
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
20
Маджид Уорис
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
88
Кафу
ЦП
25
Альхассан Вакасо
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Маммана
2
Янга-Мбива
13
Жалле
25
Гоналон
8
Толиссо
4
Ферри
70
Корне
10
Фекир
10
Депай
3-2-1-2-2
23
Леком
14
Пейберне
6
Лаутоа
31
Морейра
13
Сиани
25
Ле Гофф
7
Мвуэмба
12
Марво
12
Муканджо
14
Алиадьер
20
Уорис
70
Корне
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
70
Корне
4
Ферри
91
Ляказетт
91
Ляказетт
4
Ферри
14
Алиадьер
15
Туре
15
Туре
14
Алиадьер
6
Лаутоа
25
Вакасо
25
Вакасо
6
Лаутоа
14
Пейберне
9
Жанно
9
Жанно
14
Пейберне
Остались в запасе
Лион
Лорьян
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
99
Эрвин Коффи
ПЗ
19
Джимми Кабо
ПВ
16
Поль Делекруа
ВР
88
Кафу
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Остались в запасе
99
Эрвин Коффи
ПЗ
19
Джимми Кабо
ПВ
16
Поль Делекруа
ВР
88
Кафу
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лион - Лорьян
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Жерлан
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