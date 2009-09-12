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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Лорьян
Лион - Лорьян: обзор матча 12 сентября 2009
Лион
12.09.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 0
Завершен
Лорьян
72'
М. Бастос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Лорьян
Желтая карточка
М. Бодмер
Замена
Ж. Тулалан
️️️️
М. Пьянич
Замена
А. Мвуэмба
️️️️
П. Дюкасс
Замена
О. Монтеррубио
️️️️
М. Ваируа
ГОЛ! 1:0!
М. Бастос
Замена
️️️️
С. Дельгадо
Замена
С. Гову
️️️️
М. Гоналон
Желтая карточка
Ф. Соса
Желтая карточка
С. Маршаль
Замена
Д. Фаншон
️️️️
Я. Мансури
Желтая карточка
А. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
35
Николя Сегуин
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Сидней Гову
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Льорис
26
Сиссоко
24
Бодмер
3
Крис
15
Ревейер
25
Гоналон
7
Бастос
15
Пьянич
17
Макун
19
Дельгадо
18
Гомис
4-4-2
16
Одар
6
Косиельни
5
Маршаль
21
Морель
0
Соса
8
Дюкасс
31
Амалфитано
23
Мансури
27
Диарра
19
Ваируа
9
Гамейро
15
Пьянич
28
Тулалан
28
Тулалан
15
Пьянич
25
Гоналон
8
Гову
8
Гову
25
Гоналон
19
Ваируа
0
Монтеррубио
0
Монтеррубио
19
Ваируа
23
Мансури
0
Фаншон
0
Фаншон
23
Мансури
8
Дюкасс
7
Мвуэмба
7
Мвуэмба
8
Дюкасс
Остались в запасе
Лион
Лорьян
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
Остались в запасе
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Лорьян
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
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