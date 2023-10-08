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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Лорьян
Лион - Лорьян: обзор матча 08 октября 2023
Лион
08.10.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 3
Завершен
Лорьян
21'
Э. Нуама
22'
А. Ляказетт
41'
А. Ляказетт (П)
79'
Д. Йонгва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Лорьян
90'
+3
Замена
Д. Мвука
️️️️
Т. Айегун
Замена
Р. Шерки
️️️️
М. Какере
88'
87'
Замена
Г. Калюлю
️️️️
Т. Ле Бри
79'
ГОЛ! 3:1!
Д. Йонгва
Замена
С. Кумбеди
️️️️
Э. Нуама
71'
Замена
Й. Лепенан
️️️️
С. Алверу
60'
Замена
М. Бальде
️️️️
Жеффиньо
59'
46'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Ж. Понко
46'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Ж. Лапорт
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Ляказетт
41'
ГОЛ! 2:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Жеффиньо
22'
ГОЛ! 1:0!
Э. Нуама
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
47
Жеффиньо
ЛВ
14
Махамаду Диавара
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
19
Лоран Абержель
ОП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Жюльен Понко
АП
21
Ромен Февр
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
17
Мама Бальде
ПВ
Лорьян
1
Альфред Гомис
ВР
27
Формос Менди
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
44
Айман Кари
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
8
Bassirou N'Diaye
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
3-4-2-1
1
Лопеш
3
Тальяфико
15
О'Брайен
6
Ловрен
14
Диавара
22
Мата
8
Какере
80
Алверу
47
Жеффиньо
7
Нуама
91
Ляказетт
4-1-3-2
38
Мвого
3
Тальби
15
Лапорт
55
Туре
13
Йонгва
19
Абержель
21
Февр
21
Понко
11
Ле Бри
15
Айегун
22
Крупи
7
Нуама
26
Кумбеди
26
Кумбеди
7
Нуама
80
Алверу
8
Лепенан
8
Лепенан
80
Алверу
8
Какере
10
Шерки
10
Шерки
8
Какере
47
Жеффиньо
17
Бальде
17
Бальде
47
Жеффиньо
15
Айегун
22
Мвука
22
Мвука
15
Айегун
15
Лапорт
27
Менди
27
Менди
15
Лапорт
11
Ле Бри
24
Калюлю
24
Калюлю
11
Ле Бри
21
Понко
8
Бакайоко
8
Бакайоко
21
Понко
Остались в запасе
Лион
Лорьян
1
Реми Риу
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
22
Диегу Морейра
ЛВ
Главный тренер
Фабио Гроссо
1
Альфред Гомис
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
44
Айман Кари
ЦП
8
Bassirou N'Diaye
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
22
Диегу Морейра
ЛВ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
44
Айман Кари
ЦП
8
Bassirou N'Diaye
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Лион - Лорьян
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
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