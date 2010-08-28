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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Лион
Лорьян - Лион: обзор матча 28 августа 2010
Лорьян
28.08.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Лион
10'
К. Гамейро (П)
66'
Л. Китамбала
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Лион
Замена
Я. Жуффре
️️️️
Л. Китамбала
Замена
М. Бака
️️️️
Ф. Соса
Замена
Лисандро
️️️️
Б. Гомис
ГОЛ! 2:0!
Л. Китамбала
Замена
С. Диарра
️️️️
С. Дюбарбье
Замена
М. Пьянич
️️️️
М. Гоналон
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
С. Дельгадо
Травма
С. Дельгадо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Гамейро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
21
Жереми Морель
(К)
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЛП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ЦП
9
Кевин Гамейро
ПП
16
Себастьян Дюбарбье
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Деян Ловрен
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ЦЗ
28
Жереми Тулалан
(К)
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ЦП
19
Сезар Дельгадо
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
36
Арри Новийо
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
4-4-2
16
Каппоне
0
Соса
5
Экюэль-Манга
6
Бурийон
21
Морель
15
Ромао
31
Амалфитано
7
Мвуэмба
9
Гамейро
99
Китамбала
16
Дюбарбье
4-1-2-1-2
1
Льорис
28
Тулалан
15
Колоджейчак
15
Ревейер
6
Ловрен
25
Гоналон
17
Макун
4
Чельстрем
19
Дельгадо
7
Бриан
18
Гомис
16
Дюбарбье
27
Диарра
27
Диарра
16
Дюбарбье
0
Соса
6
Бака
6
Бака
0
Соса
99
Китамбала
8
Жуффре
8
Жуффре
99
Китамбала
19
Дельгадо
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
19
Дельгадо
25
Гоналон
15
Пьянич
15
Пьянич
25
Гоналон
18
Гомис
9
Лисандро
9
Лисандро
18
Гомис
Остались в запасе
Лорьян
Лион
4
Фабьен Робер
ЦФ
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
36
Арри Новийо
ЦФ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
4
Фабьен Робер
ЦФ
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Остались в запасе
36
Арри Новийо
ЦФ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лорьян - Лион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Мустуар
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