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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)

Динамо - Севилья

18.10.2016, Вторник, 21:45 мск Загреб, стадион Максимир Трансляция: МАТЧ! АРЕНА (в повторе, 23:45) Лига чемпионов, 3 тур Динамо - Севилья
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