Глушаков: «Кто бы что ни говорил, «Спартак» – самая популярная команда в России»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подчеркнул, что красно-белые – самая популярная команда в России, а также поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА, которое пройдет 29 октября.

«Спартак» — «Зенит» — это противостояние. «Спартак» — самая популярная команда, кто бы что ни говорил. Есть ли мечта сыграть на новом стадионе «Зенита»? Если они его успеют достроить.

О дерби с ЦСКА мы пока не разговариваем, впереди еще игра с «Уралом», это тоже сложный соперник. Думаю, Каррера на игре с «Зенитом» столкнулся с таким матчем и понял, что такое дерби. Матчи с «Зенитом» тоже можно назвать дерби — это чуть-чуть другие игры, дерби разных городов, дерби двух столиц. А с ЦСКА все еще впереди, я думаю.

Сколько мне надо времени, чтобы настроиться на матч с ЦСКА? Я так не настраиваюсь, если я буду думать об игре за 2-3 недели до ее начала, то это может печально и плохо закончиться, можно перегореть. Я настраиваюсь уже в автобусе, в раздевалке перед матчем. Нельзя думать, что впереди матч с ЦСКА, а дальше — ничего. Это психологически неправильно, мне кажется, хотя тут все для каждого индивидуально. У меня лично так.

Врагов в ЦСКА у меня нет. Соперника надо уважать, они такие же футболисты, как и мы, просто играем в разных командах. Есть ли мне что доказывать Слуцкому, учитывая невысокое количество времени на Евро-2016? Вообще ни капельки. Он хорошо меня знает, мы, в принципе, в нормальных отношениях. Просто как тренер и игрок мы разошлись», — сказал Глушаков.