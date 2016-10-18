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  • Глушаков: «Кто бы что ни говорил, «Спартак» – самая популярная команда в России»

Глушаков: «Кто бы что ни говорил, «Спартак» – самая популярная команда в России»

18 октября 2016, 01:50
30

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подчеркнул, что красно-белые – самая популярная команда в России, а также поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА, которое пройдет 29 октября.

«Спартак» — «Зенит» — это противостояние. «Спартак» — самая популярная команда, кто бы что ни говорил. Есть ли мечта сыграть на новом стадионе «Зенита»? Если они его успеют достроить.

О дерби с ЦСКА мы пока не разговариваем, впереди еще игра с «Уралом», это тоже сложный соперник. Думаю, Каррера на игре с «Зенитом» столкнулся с таким матчем и понял, что такое дерби. Матчи с «Зенитом» тоже можно назвать дерби — это чуть-чуть другие игры, дерби разных городов, дерби двух столиц. А с ЦСКА все еще впереди, я думаю.

Сколько мне надо времени, чтобы настроиться на матч с ЦСКА? Я так не настраиваюсь, если я буду думать об игре за 2-3 недели до ее начала, то это может печально и плохо закончиться, можно перегореть. Я настраиваюсь уже в автобусе, в раздевалке перед матчем. Нельзя думать, что впереди матч с ЦСКА, а дальше — ничего. Это психологически неправильно, мне кажется, хотя тут все для каждого индивидуально. У меня лично так.

Врагов в ЦСКА у меня нет. Соперника надо уважать, они такие же футболисты, как и мы, просто играем в разных командах. Есть ли мне что доказывать Слуцкому, учитывая невысокое количество времени на Евро-2016? Вообще ни капельки. Он хорошо меня знает, мы, в принципе, в нормальных отношениях. Просто как тренер и игрок мы разошлись», — сказал Глушаков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Глушаков Денис Слуцкий Леонид
Комментарии (30)
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GoldPlayFIFARus9
1476745877
Чтобы Глушаков не говорил,но от сухих цифр статистики не уйдёшь Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса о том, кто является наиболее популярным в России футболистом, какой клуб – лидер по числу болельщиков и каков сегодня уровень интереса к футболу. «Зенит» остаётся лидером в рейтинге заядлых болельщиков и просто интересующихся футболом (13%). Второе место делят столичные клубы «Спартак» и ЦСКА (по 8%).
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GoldPlayFIFARus9
1476746037
По всем данным, которые есть и в открытом доступе – ВЦИОМ, Nielsen, Repucom и других международных компаний – самый популярный клуб - это Зенит. И вообще,то,что про спартачёк так много говорят в этом сезоне,означает лишь одно,то,что они после каждого матча истерят.Когда проигрывали АЕКу,то говорили ещё больше.Только что-то мне кажется,что такие вот разговоры,популярности им явно не прибавляют
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a-rakhmatov
1476751551
А Кокорин говорит, что Зенит самая популярна команда.....каждый кулик свое болото хвалит)))
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salvor1986
1476752774
Самая ноющая команда
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Krics
1476761321
Все эти коменты подтверждают правоту слов Дениса.
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BANNIKOV1970
1476763961
Смотрите на посещаемость,не делайте опросов в конюшнях и возле мусорных баков!
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VikNMar
1476764317
Популярная ? Просто убогих на Руси всегда жалеют ! ...........
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neveldomha
1476778580
Вот что бывает, когда читаешь прессу 20 летней давности. Выпадаешь из реальной жизни.
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Опорник84
1476780744
Спартак был,есть и будет самым популярным клубом страны! Самая посещаемая команды! Пресса только и пишет о Спартаке! Спартак всегда в сердцах своих болельщиков несмотря на отсутствие трофеев! Почти сорок лет болею за эту команду, теперь и дети мои поклонники Спартака, надеюсь и внуки будут всегда с этой командой! А трофеи придут обязательно!
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maior-60
1476788833
Кто бы спорил.
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