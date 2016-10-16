Луческу: «Замены лидеров связаны с тем, что нам играть матч Лиги Европы на выезде»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказал мнение о матче 10-го тура российской Премьер-лиги против «Урала» (2:0), а также прокомментировал ранние замены ключевых игроков команды.

«Игра должна была закончиться еще в первом тайме, мы имели полное преимущество. Во втором тайме дали возможность больше контролировать игру сопернику, они создали определенное давление на наши ворота. Замены лидеров связаны с тем, что нам играть матч Лиги Европы на выезде. Я предполагал сделать замены раньше, но игра сложилась иначе. Юсупов в обойме наших игроков и когда он нужен, он готов откликнуться и выйти на поле», – сказал румынский специалист в эфире канала «Наш футбол».