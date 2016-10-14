Заслуженный тренер СССР Зонин: «Нет у нас пока сборной»

Заслуженный тренер СССР Герман Зонин высказал мнение об игре сборной России в товарищеском матче против Коста-Рики (3:4).

«Нет у нас пока сборной! В обороне дыра, сами себе придумываем и забиваем мячи! Прострелы с флангов не накрываем, центральная зона бездействует. Нельзя же так! Черчесову давно пора определиться с составом и наигрывать связи, отрабатывать взаимодействия, разучивать стандартные положения. У Курбана Бердыева все штрафные и угловые расписаны досконально! Он мне как-то сказал: «Герман Семенович, я помню, сколько вы нас мучили с этими стандартами!» Так ведь и результат был! У сборной же все бьют куда ни попадя! И взаимопонимания у футболистов нет. Все возникает спонтанно.

Травмирован Акинфеев – и возникает проблема на вратарской позиции. Смольников носится по правому флангу, но потом вдруг остановится – и начинает отдавать передачи то назад, то поперек. А почему бы не взять игру на себя, постараться обвести соперника? Тактических вариантов мало. За то, что мы забили Коста-Рике, надо сказать спасибо Дзюбе. Он сейчас сильнейший форвард страны. Но как теперь использовать Смолова? Куда ставить Кокорина? Над этим же надо работать! У меня Андреев, Воробьев, Онищенко и Заваров понимали друг друга с полуслова! Знали, куда открываться, в какую зону пойдет мяч. До автоматизма доводили!», – заявил Зонин.