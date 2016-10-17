РФПЛ. «Анжи» и «Терек» не смогли распечатать ворота друг друга

В заключительном матче 10-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Тереком». Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга.

В других встречах тульский «Арсенал» и «Краснодар» не смогли отметиться забитыми мячами, «Оренбург» переиграл «Томь», «Зенит» в гостях добыл победу над «Уралом», ЦСКА с минимальным счетом одолел «Уфу», «Спартак» благодаря голу Глушакова победил «Ростов», «Рубин» разгромил «Крылья Советов», а «Локомотив» разошелся миром с «Амкаром».

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

Анжи (Махачкала) – Терек (Грозный) – 0:0

Анжи: Беленов, Мусалов, Гаджибеков (Тигиев, 69), Шандао, Паршивлюк, Гасанов, Ямбере, Маевский, Эбесилио (Бериша, 46), Иличевич, Боли.

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Грозав (Иванов, 82), Митришев (Роши, 81), Торже (Лебеденко. 74), Балай.

Предупреждения: Шандао, 26 – Пирис, 22; Анхель, 65; Городов, 90.

Удаления: нет – Пирис, 83.

ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – В. Березуцкий, 18.

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Глушаков, 53.

Спартак: Ребров, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин (Ещенко, 80), Глушаков, Попов (Мельгарехо, 68), Джано, Зе Луиш.

Ростов: Джанаев, Мевля, Гранат, Навас, Кудряшов, Гацкан (Препелицэ, 73), Калачев (Киреев, 40), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Байрамян, 46).

Предупреждения: Фернандо, 30; Комбаров, 66 – Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90.

Удаления: нет – Кудряшов, 45; Навас, 74.

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Канунников, 38; 2:0 – Рочина, 52; 3:0 – Жонатас, 53.

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Цакташ, Каннуников, Рочина (Жемалетдинов, 81), Ткачук, Жонатас.

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Концедалов, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Ткачев, Корниленко.

Предупреждения: Бауэр, 51 – Ткачев, 43; Таранов, 80; Корниленко, 82.

Амкар (Пермь) – Локомотив (Москва) – 0:0

Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Бодул (Салугин, 84), Шаваев (Комолов, 64), Анене (Шиндер, 75), Джикия, Баланович, Идову.

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Михалик, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Баринов (Фернандеш, 43), Коломейцев, Самедов, Касаев (Игнатьев, 73), Миранчук.

Предупреждения: Идову, 73 – Баринов, 21; Коломейцев, 52; И. Денисов, 82.