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  • РФПЛ. «Анжи» и «Терек» не смогли распечатать ворота друг друга

РФПЛ. «Анжи» и «Терек» не смогли распечатать ворота друг друга

17 октября 2016, 21:20
225

В заключительном матче 10-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Тереком». Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга.

В других встречах тульский «Арсенал» и «Краснодар» не смогли отметиться забитыми мячами, «Оренбург» переиграл «Томь», «Зенит» в гостях добыл победу над «Уралом», ЦСКА с минимальным счетом одолел «Уфу», «Спартак» благодаря голу Глушакова победил «Ростов», «Рубин» разгромил «Крылья Советов», а «Локомотив» разошелся миром с «Амкаром».

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

Анжи (Махачкала) – Терек (Грозный) – 0:0

Анжи: Беленов, Мусалов, Гаджибеков (Тигиев, 69), Шандао, Паршивлюк, Гасанов, Ямбере, Маевский, Эбесилио (Бериша, 46), Иличевич, Боли.

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Грозав (Иванов, 82), Митришев (Роши, 81), Торже (Лебеденко. 74), Балай.

Предупреждения: Шандао, 26 – Пирис, 22; Анхель, 65; Городов, 90.

Удаления: нет – Пирис, 83.

ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – В. Березуцкий, 18.

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Глушаков, 53.

Спартак: Ребров, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин (Ещенко, 80), Глушаков, Попов (Мельгарехо, 68), Джано, Зе Луиш.

Ростов: Джанаев, Мевля, Гранат, Навас, Кудряшов, Гацкан (Препелицэ, 73), Калачев (Киреев, 40), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Байрамян, 46).

Предупреждения: Фернандо, 30; Комбаров, 66 – Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90.

Удаления: нет – Кудряшов, 45; Навас, 74.

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Канунников, 38; 2:0 – Рочина, 52; 3:0 – Жонатас, 53.

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Цакташ, Каннуников, Рочина (Жемалетдинов, 81), Ткачук, Жонатас.

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Концедалов, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Ткачев, Корниленко.

Предупреждения: Бауэр, 51 – Ткачев, 43; Таранов, 80; Корниленко, 82.

Амкар (Пермь) – Локомотив (Москва) – 0:0

Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Бодул (Салугин, 84), Шаваев (Комолов, 64), Анене (Шиндер, 75), Джикия, Баланович, Идову.

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Михалик, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Баринов (Фернандеш, 43), Коломейцев, Самедов, Касаев (Игнатьев, 73), Миранчук.

Предупреждения: Идову, 73 – Баринов, 21; Коломейцев, 52; И. Денисов, 82.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Амкар-Пермь Локомотив Рубин Крылья Советов Спартак Ростов Урал Зенит Оренбург Томь Арсенал Краснодар Анжи Ахмат
Комментарии (225)
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a-rakhmatov
1476459726
Победа Ростова над пищевиком усилит интригу в четверке лидеров....удачи дончанам)))
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Black Giz
1476552894
Это пи..ец, ребята! Гребаный свинарник наревел в судейских кабинетах. В Ростове ваш свиной шашлык будут иметь с чувством и расстановкой!
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Zeff
1476553763
Ну что? Теперь Спартак всегда с гандикапом играть будет? Удаление левое. Судья сломал игру.
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BAIv
1476556033
Свинота довольна свистком, они привыкли к такому посуживанию....
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VVM1964
1476556099
ПОЗДРАВЛЯЮ СПАРТАК С ТАКОЙ НУЖНОЙ ПОБЕДОЙ , А ПОХВАЛИТЬ ХОЧЕТСЯ РОСТОВ - МОЛОДЦЫ И БОЙЦЫ . А БОЛЕЛАМ РОСТОВА ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ - НЕ НАДО ЗЛОРАДСТВОВАТЬ НАД ЧУЖИМИ НЕ ВЕЗЕНИЯМИ И ОГРЕХАМИ СУДЕЙ ( ПОСМОТРИМ КАКОЙ ВОЙ И НЫТЬЕ ВЫ ТЕПЕРЬ ПРОДЕМОНСТРИРУЕТЕ )
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a-rakhmatov
1476556341
Молодцы Ростов !!! ....играли достойно вдевятером ...без удалений свиньи проиграли бы эту игру.
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Денис Ростовский
1476556523
Сучьи российские судьи всеми силами тянут петушню московскую наверх турнирной таблицы. Это полнейший беспредел! Довизжались тухлые свиные окорока, поставили продажную шлюху судить матч - и то еле-еле выиграли. Говнистый клуб Спам. Нахер он нужен в еврокубках?! Чтобы АЕКам просерать? Надо сезон РФПЛ потратиться и платить иностранным судьям, чтобы петушня знала свое место!
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Дэс
1476556618
И вообще, совет адекватным болельщикам всех клубов, вы лучше не оставляйте комменты там, где видите писанинну малолеток, от которых только оскорбления и неадекватен. У них секта, они будут только оскорблять и визжать, вытирая слюни с монитора, доказывать им нечего, у них мозг не способен на умные мысли.
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AppLe50
1476557589
СВИНОЗНЫЙ СПАРТАК еле высрал победу против РОСТОВА, против мужиков. И сейчас визжат от счастья из свинарника своего, ваше единственное светлое пятно в этом матче Зобнин, остальные Унылое Поросячье говно!!!!!!!!! ОТСКОК за счет судьи, вперед свиньи!!!!
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Fancyfall
1476573248
спасибо за победу! по ударам превзошли ростов, по владению мячом - тоже. гости бились в своём репертуаре: сначала автобус, а потом - гори всё синим пламенем - началась активная, грубая игра, хоть и с проблесками мысли, два раза могли поразить ворота, но промахнулись и спас ребров; жётская статистика по КК - это не потому, что ростов хотят "засудить", а потому, что так футболисты играют, печально, но это не только рвение, а и неаккуратность. думаю, сравнивать судейство с прошлой игрой нет смысла, все всё видели сегодня: прямая нога в корпус и удар по ногам (при наличии ЖК). респект денису: лучшее лекарство не только сон, но и гол :)
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