Сэпунару: «Во время матча с Казахстаном мне выбили шесть зубов»

Защитник сборной Румынии Кристиан Сэпунару рассказал о том, каким выдался матч отборочного цикла ЧМ-2018 с командой Казахстана (0:0).

«Футболом происходившее в Казахстане я назвать не могу. Это была не игра, а бойня! Казахстанцы действовали очень грубо, но судья закрывал на это глаза. После игры чувствовал себя убитым, не мог уснуть. Во время этого матча мне выбили шесть зубов, и боль невыносима. Обидно, что сборная Румынии набрала в этом матче всего одно очко, поскольку мы ехали за победой и, думаю, наиграли на нее», — сказал Сэпунару, слова которого приводит Digi Sport.