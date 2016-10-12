«Ювентус» хочет получить Касорлу бесплатно

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла по окончании сезона может стать свободным агентом. Это привлекает к нему внимание не только небогатые клубы, но и грандов европейского футбола. Например, «Ювентус».

Клуб из Турина готовы пополнить свой состав 31-летним испанцем, если он достанется бесплатно. Однако, есть шанс, что «Арсенал» договориться с Касорлой о новом контракте еще до завершения нынешнего соглашения.

В текущем сезоне Касорла провел в Премьер-лиге семь матчей, в которых забил два гола и получил две желтые карточки.