Саутгейт: «Этим очком мы обязаны Харту»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал исход матча третьего тура группового этапа отбора на ЧМ-2018 против команды Словении (0:0).

«Конечная цель – попасть на ЧМ, так что со временем это очко может нам пригодиться. Все понимают, что мы можем играть лучше, но все моменты соперник создал после стандартных положений.

Этим очком мы обязаны нашему вратарю. Он сыграл фантастически. Он лучше всего играет, когда спокоен и держит себя в руках – мы обсуждали это, и в последнюю неделю он был очень спокоен. Сегодня он показал свой лучший футбол. Он совершил прекрасный сейв, который и позволил нам набрать очко.

У меня не хватит слов, чтобы поблагодарить игроков и персонал за поддержку, которую я получил. Мы хотели шесть очков, но пришлось бороться с беспорядком и добиваться стабильности. Мы на верном пути. Я собираюсь пару дней поспать», – сказал Саутгейт.