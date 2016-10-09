Уренья: «Премиальные за победу над Россией? Они нам не нужны, ведь мы играем за сборную»

Нападающий сборной Коста-Рики Марко Уренья после победы в товарищеском матче над командой России со счетом 4:3 заявил, что ни он, ни его партнеры не получат премиальных за успех в данной встрече.

– Есть ли у вас премиальные за победу над Россией?

– Нет, у нас нет такой опции. Мы играем за себя, за свою страну. Ты представляешь державу. У нас меленькая федерация, не как у вас. В ней нет денег на премиальные за матчи. Но нам это и не нужно. Мы играем за сборную. Это важно для всех парней.