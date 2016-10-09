Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уренья: «Премиальные за победу над Россией? Они нам не нужны, ведь мы играем за сборную»

Уренья: «Премиальные за победу над Россией? Они нам не нужны, ведь мы играем за сборную»

9 октября 2016, 22:02
13

Нападающий сборной Коста-Рики Марко Уренья после победы в товарищеском матче над командой России со счетом 4:3 заявил, что ни он, ни его партнеры не получат премиальных за успех в данной встрече.

– Есть ли у вас премиальные за победу над Россией?

– Нет, у нас нет такой опции. Мы играем за себя, за свою страну. Ты представляешь державу. У нас меленькая федерация, не как у вас. В ней нет денег на премиальные за матчи. Но нам это и не нужно. Мы играем за сборную. Это важно для всех парней.

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Коста-Рика Уренья Марко
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Фан666
1476041251
Ну а наши уже получили премиальный чисто за выход газон потоптать
Ответить
perm 242
1476041354
если Уренья не солгал , то честь и хвала такой сборной Коста-Рики ....
Ответить
каа
1476041405
Тихо ты... Дзюба услышит..не поздоровится тебе..)))
Ответить
Joko21
1476043457
вот, что значит патриотизм. Достойно!
Ответить
Дон Посей
1476045612
Исходя из их настроя и патриотизма, игроки Коста-Рики - это явно внебрачные внуки наших советских "колхозников", помогавших в 1962 -м поднять отсталый регион...( Кто знает немного истории, -поймёт).. Удачи и успехов, патриоты своей Родины!
Ответить
serzhio1
1476045667
Молодцы. А наши небось за 3 забитых будут премию требовать
Ответить
арейская
1476054599
Золотые слова, а вот наши и за три забитых, при этом проиграв, будут требовать премиальные
Ответить
ДЖУZ
1476056035
У вас как то неправильно! Вот у нас поехал со сборной, пожрал, поспал, нагулялся, страну посмотрел за счёт сборной, вышел на поле сам обосрался, всю страну обосрал, взял за это деньги, нам болелам ещё повозмущался и всё он исполнил долг перед страной. Нормально!
Ответить
Legioner-05
1476070735
Этот окончательно уничтожил наших сборников
Ответить
Protosser
1476100410
Тихо-тихо! Наши футболисты же тоже читают новости.. Не надо травмировать их психику.
Ответить
Главные новости
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
1
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
1
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
1
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+