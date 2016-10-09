Вайсс: «Последний шанс сборной Грузии – это матч против Уэльса»

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс заявил, что матч в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 против Уэльса носит определяющий характер.

«Сегодняшняя игра с Уэльсом – это наш последний шанс. Грузия может отобрать очки у любого соперника, и мы не сдадимся. Мы играем неплохо. Видно улучшение качества. Но мы должны забивать и стараться сохранять баланс между линией обороны и нападения. Я уверен, что сегодня ребята сыграют достойно и сделают все возможное для того, чтобы не уступить валлийцам», – цитирует Вайсса «Спутник-Грузия».

Матч Уэльс – Грузия начнется в 19:00 по московскому времени.