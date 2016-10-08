Черчесов: «Вратари в сборной России хорошие, Акинфеева есть кем заменить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что в команде есть кем заменить голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, получившего незначительно повреждение в матче РФПЛ. Напомним, вместо стража ворот армейцев в национальную команду был вызван вратарь «Анжи» Александр Беленов. Завтра, девятого октября, россияне в Краснодаре проведут контрольный поединок с Коста-Рикой. Начало – в 16:00 мск.

– Погода хорошо встретила, хорошо встретил футбольный клуб «Краснодар», все наши пожелания были выполнены. Постарались сохранить футболистов, у которых были болячки, – кто-то тренировался больше, кто-то меньше. Все намеченное выполнили.

– А как их состояние?

– Шатов и Дзюба работали в общей группе. Жирков – с ограничениями. Мы с ним разговаривали. Посмотрим, что даст тренировка.

– Как вам стадион?

– Я накануне посмотрел стадион с президентом. Он провел экскурсию. Это тот случай, когда нет слов.

– Кого рассматриваете в качестве сменщика Акинфеева?

– Игорь прошел обследование. Насколько я знаю, ничего серьезного и страшного. Это как температура 37,2. Вроде невысокая, но чувствуешь себя неважно. А вратари у нас хорошие. Заменим его.