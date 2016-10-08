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  • Черчесов: «Вратари в сборной России хорошие, Акинфеева есть кем заменить»

Черчесов: «Вратари в сборной России хорошие, Акинфеева есть кем заменить»

8 октября 2016, 16:25
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что в команде есть кем заменить голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, получившего незначительно повреждение в матче РФПЛ. Напомним, вместо стража ворот армейцев в национальную команду был вызван вратарь «Анжи» Александр Беленов. Завтра, девятого октября, россияне в Краснодаре проведут контрольный поединок с Коста-Рикой. Начало – в 16:00 мск.

– Погода хорошо встретила, хорошо встретил футбольный клуб «Краснодар», все наши пожелания были выполнены. Постарались сохранить футболистов, у которых были болячки, – кто-то тренировался больше, кто-то меньше. Все намеченное выполнили.

– А как их состояние?

– Шатов и Дзюба работали в общей группе. Жирков – с ограничениями. Мы с ним разговаривали. Посмотрим, что даст тренировка.

– Как вам стадион?

– Я накануне посмотрел стадион с президентом. Он провел экскурсию. Это тот случай, когда нет слов.

– Кого рассматриваете в качестве сменщика Акинфеева?

– Игорь прошел обследование. Насколько я знаю, ничего серьезного и страшного. Это как температура 37,2. Вроде невысокая, но чувствуешь себя неважно. А вратари у нас хорошие. Заменим его.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Коста-Рика Акинфеев Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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007abdul007
1475935359
в заголовке цитата одна, а в новости другая, как это "по-нашему"
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kiiriil19
1475939163
ну в 90-х уже Коста-Рику выигрывали в товрищеском матче 2-1 посмотрим что нынешнее поколение покажет))
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nik33
1475941249
наверное справедлива поговорка-незаменимых людей нет.
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Pourport
1475941480
Посмотрим на что годен Беленов,Коста-Рика очень любит дальние удары!)
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sochi-2013
1475942904
Завтра увидим, но лучше бы Беленов. Его спокойствие внушает уверенность. Другие, технически может и не хуже, но проглядывает нервозность.
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a-rakhmatov
1475943613
Джанаева забыли?!....
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