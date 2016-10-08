Главный тренер Белоруссии: «Шли в атаку – попали в плен»

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич прокомментировал поражение в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2018 от Голландии (1:4). По словам специалиста, пока белорусы входили в игру, счет уже был 0:2.

«На поле были команды разного уровня, что подтвердила игра. Пока мы в нее входили, уже проигрывали 0:2. Могли вернуться в игру еще в первом тайме, но первая же наша грубая ошибка после перерыва – и все закончилось. Но ничего страшного не произошло. Сегодня еще попереживаем, а завтра начнем готовиться к следующей игре. Свои очки в этом цикле мы еще возьмем.

Ошибка с третьим пропущенным мячом выбила ребят из колеи. Шли в атаку — попали в плен. Философия игры голландцев не меняется. Где у них не получалось по центру, они прижимали флангами. Посмотрите, все голы были разными. Но главное, что мы сами ошибались чрезмерно», – заявил Хацкевич.