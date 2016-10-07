Новосельцев: «Игроки сборной России хотят вернуть доверие болельщиков»

Защитник сборной России Иван Новосельцев в преддверии товарищеского матча против Коста-Рики рассказал об атмосфере в национальной команде и требованиях главного тренера Станислава Черчесова.

«Мне понятны требования Черчесова, должна быть ответственность, концентрация, самоотдача, чтобы все отрабатывали друг за друга. Мне это знакомо, так как тренеры, с которыми я работаю, требовали и требуют того же. Мне эти условия очень нравятся, и, по-моему, так должно быть не только в сборной, но и в любой команде, за которую ты играешь, – надо биться друг за друга на поле, тогда будет результат.

Атмосфера в сборной? Нет каких-то лишних напрягов, при этом все предельно серьезно. Все это поняли с самого первого сбора, и все этого придерживаются. Сейчас так же, как и раньше, есть шутки, просто все должно быть в меру, а главный шутник у нас один – Дзюба.

Ответственность у меня всегда была, есть и будет как в клубе, так и в сборной, когда я играю за свою страну. Важно не быть равнодушным, и наша задача поменять взаимоотношения с болельщиками, чтобы они радовались, видели, что нам не безразличен результат. Надо повернуть болельщиков к себе лицом, поэтому будем стараться», – сказал Новосельцев.